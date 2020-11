TPMP : René Malleville quitte l’émission, Isabelle Morini-Bosc lui fait une jolie déclaration

C’est LA surprise de la semaine. René Malleville a décidé de quitter l’émission "Touche pas à mon poste" sur C8. Le chroniqueur a pris cette lourde décision à la suite d’une séquence durant laquelle Benjamin Castaldi et Jean-Michel Maire auraient ri tandis que René Malleville évoquait le cas de Didier Raoult avec beaucoup de sérieux. Après avoir menacé de quitter le plateau pendant cette séquence, René Malleville est finalement resté. Ce n’est qu’après l’émission qu’il a décidé d’envoyer un SMS à Cyril Hanouna dans lequel il le prévient de son départ de la bande de TPMP. "Message envoyé à Cyril Hanouna. Bonsoir Cyril, je m'excuse mais demain est mon dernier jour", a-t-il écrit dans son message à l’animateur, ensuite relayé avec ses nombreux abonnés sur les réseaux sociaux.

"Mon René"

Le lendemain, Cyril Hanouna a fait venir René Malleville, Benjamin Castaldi et Jean-Michel Maire sur son plateau. Malgré des excuses de la part de Benjamin Castaldi et Jean-Michel Maire, René Malleville a tout de même décidé de quitter TPMP. Si Cyril Hanouna espère que René Malleville reviendra sur sa décision, toute la bande de TPMP est attristée par ce départ soudain. Notamment Isabelle Morini-Bosc qui avait noué avec René Malleville des liens d’amitié évidents. Sur Twitter, la journaliste de RTL a fait une jolie déclaration à René Malleville. "Mon René, on avait parlé en privé, ce qui est privé devant rester privé. Publiquement mon René, je ne peux que remercier Cyril de nous avoir présentés et citer CABREL pour dire ‘je t’aimais, je t’aime et je t’aimerai’. Toi et ta famille", écrit la chroniqueuse de Cyril Hanouna ce samedi 21 novembre 2020. Un tendre message accompagné d’une photographie d’Isabelle Morini-Bosc posant aux côtés de René Malleville sur le plateau de "Touche pas à mon poste".

Mon René, on avait parlé en privé, ce qui est privé devant rester privé. Publiquement mon René, je ne peux que remercier Cyril de nous avoir présentés et citer CABREL pour dire «je t’aimais, je t’aime et je t’aimerai». Toi et ta famille » pic.twitter.com/LFgBpxNlek — Isabelle Morini-Bosc (@IsaMoriniBosc) November 21, 2020

Par Matilde A.