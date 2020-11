TPMP : René Malleville revient sur son départ de l’émission

René Malleville a pris une lourde décision il y a quelques jours. Présent sur le plateau de TPMP mercredi dernier, le chroniqueur a montré sa colère face aux fous rires de Benjamin Castaldi et Jean-Michel Maire qui ont interrompus à plusieurs reprises ses propos. Très énervé, René Malleville a donc pris la décision de quitter son poste de chroniqueur dans TPMP. Ce lundi 23 novembre, René Malleville s’est confié à Radio Star notamment sur Cyril Hanouna : "Il me connait très bien... Et quand je vais sur le plateau de TPMP, je vois des gens qui sont connus parce qu'ils connaissent Hanouna... Et moi je suis chez Hanouna parce que je moi je suis connu.I l me connait très bien... Et quand je vais sur le plateau de TPMP, je vois des gens qui sont connus parce qu'ils connaissent Hanouna... Et moi je suis chez Hanouna parce que je moi je suis connu".

"L’honneur passe avant tout"

Rapidement, René Malleville est revenu sur son départ de l’émission : "Je suis allé là (dans TPMP) parce que Cyril Hanouna m'a appelé parce que moi j'étais connu pas que parce que j'étais connu par les émissions d'Hanouna. Mais je ne vais pas cracher dans la soupe. Pendant plus de deux mois et demi je me suis régalé, j'ai eu des rigolades, j'ai connu des gens extraordinaires... Isabelle Morini-Bosc, Bernard Montiel... Je vais pas les citer tous parce que sinon je vais pas m'en sortir. Après ils croient que parce que t'es chez Hanouna tu peux prendre les gens pour des cons. Moi non, parce que moi j'attends pas après Hanouna pour nourrir ma famille. Chez moi l'honneur passe avant tout. Je suis marseillais. Quand tu me prenais pour un con tu prenais pour un con les Marseillais et il en était hors de question".

Par Alexia Felix