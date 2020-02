TPMP : Sarah Abitbol, violée à 15 ans, ses confidences glaçantes à Cyril Hanouna

Un moment bouleversant sur le plateau de "Touche pas à mon poste". Sarah Abitbol était l'invitée de Cyril Hanouna ce lundi 3 février et elle est revenue sur la sortie de son dernier livre, Un si long silence, publié ce jeudi 30 janvier aux éditions Plon, où elle brise un lourd silence. Elle accuse notamment son ancien entraîneur, Gilles Beyer, de l'avoir violée entre 1990 et 1992 alors qu'elle n'avait que 15 ans. Si Gilles Beyer a reconnu avoir eu des "relations inappropriées" avec son élève, ses excuses n'effaceront pas les blessures de l'ex championne de patinage artistique. D'ailleurs, elle a fait quelques confidences glaçantes sur le plateau de Cyril Hanouna et a expliqué ce qu'elle avait ressenti la dernière fois où elle avait vu son ancien entraîneur : "Je l'avais recroisé lors d'un stage cet été parce que je n'étais pas sûre qu'il soit encore là. C'était horrible, j'avais envie de vomir, je n'étais pas sûre qu'il soit encore en place et malheureusement il l'était encore. Là, ma décision a été prise lorsque j'ai vu les enfants autour, là je me suis dit que je ne pouvais plus, ça m'a fait basculer.".

"J'avais envie de vomir"

Philippe Candeloro a accompagné Sarah Abitbol sur le plateau de "Touche pas à mon poste" et a soutenu son amie. De plus, la retraitée des patins a fait des confidences sur la réaction de ses parents lorsqu'ils ont découvert avec effroi, ce dont leur fille avait subi toutes ces années. Après un long silence "par peur et par honte", ce n'est qu'en 2004 que Sarah Abitbol a révélé la vérité à ses parents. Elle s'est alors livrée :"Les premiers mots qui sont venus dans la bouche de ma maman, c'est 'oh quelle ordure, c'est pas possible, pas lui, on avait si confiance en lui, on l'aimait tant. Il avait ta carrière entre les mains. C'est pas possible, quelle ordure'". Un choc pour la mère de la patineuse qui a écouté avec stupeur et colère le traumatisme enduré par sa fille. D'ailleurs, interrogée par L’Obs, la mère de Sarah Abitbol a expliqué : "On s’en voulait tellement de ne pas l’avoir vu. Mon mari a proposé à Sarah de porter plainte". La star du patinage a refusé et ses parents ont alors confronté Gilles Beyer : "Il a quand même reconnu les faits et il a demandé pardon.". Une terrible histoire que Sarah Abitbol a gardé pour elle quasiment trente ans.

Par Solène Sab