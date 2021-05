TPMP : Steevy Boulay se confie sur le grand regret de sa vie

Depuis quelques semaines maintenant, Steevy Boulay fait partie intégrante de l'équipe de chroniqueur de Touche Pas à Mon Poste. L'animateur des "Grosses Têtes" a rejoint la bande de Cyril Hanouna il y a peu et le jeune homme s'est déjà fait une place de choix. Le 6 mai dernier, il provoquait une vague d'émotion sur le plateau lorsqu'il s'est retrouvé face à Loana, son ancienne amie du Loft Story. Il s'était montré déçu que la jeune femme n'ait répondu à aucune de ses mains tendues : "Je suis un peu ému parce que je l’aime beaucoup et je lui ai tendu la main plusieurs fois […] Je te voyais couler et je ne pouvais rien faire" explique-t-il.

"Oh non, c’est trop fatigant"

Steevy Boulay poursuit ensuite, la gorge serrée : "Au final, j’aurais préféré que tu viennes avec moi, que voir des gens comme l’autre… On ne va pas lui faire de pub. Je suis ravi qu’Eryl… Pardon, je suis vraiment ému, s’occupe de toi et sa maman aussi. Franchement, ça m’a tellement blessé. J’ai vu tes mésaventures, je me suis dit : 'Je la vois couler mais je ne peux rien faire" concluait Steevy Boulay.

Ce vendredi 21 mai, le chroniqueur de TPMP, a une nouvelle fois parlé à coeur ouvert mais sur la paternité cette fois-ci. Et pour cause, il n'a jamais eu d'enfants et n'en aura jamais puisqu'il n'a "plus envie maintenant. En fait, j’ai gardé mes filleules, il n’y a pas très longtemps et puis, c’est tellement un boulot à plein temps, les enfants… Oh non, c’est trop fatigant" explique-t-il, avant de se montrer rassurant : "Tout va bien, j’ai un chéri. Ça fait deux ans maintenant. Je l’aime vraiment".

Par J.F.