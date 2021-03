TPMP : Thierry Moreau se confie pour la première fois sur les raisons de son départ

C'est une annonce qui avait fait l'effet d'une bombe. En mai 2017, sur le plateau de "Touche Pas à Mon Poste", Thierry Moreau, chroniqueur emblématique présent depuis le début, annonçait son départ de l'émission en plein direct, sans que personne ne soit au courant. "Ce soir, c'est ma dernière émission. Je suis là depuis le début, j'ai passé des jours absolument géniaux. Aujourd'hui, c'est le moment d'arrêter. Personne n'était au courant dans l'équipe mais j'avais prévu de partir un soir cette semaine en direct. Ce sera donc ce soir puisque vous m'en donnez l'occasion. Je vais partir et je vous remercie de tout le bonheur que vous m'avez donné". Lors de ce départ, il avait simplement confié qu'il ne partait pas "pour faire autre chose à la télévision". Il n'avait pas donner plus de raison.

"je voulais maîtriser mon départ"

Ce jeudi 4 mars, l'ancien chroniqueur est revenu pour la première fois sur cette décision lors de la première émission de Cauet sur Twitch : "J'en avais marre parce que cela faisait sept ans que j'étais là. J'avais participé à la première et le concept de départ, c'était de s'amuser autour de la télévision. Ce qui me plaisait plutôt pas mal. Mais au fil des années, l'émission a un peu dérivé vers une sorte de sitcom quotidienne où on avait chacun des personnages. Et ça, ça me plaisait beaucoup moins" .



Thierry Moreau a ensuite déclaré : "On parlait moins télé. Or, moi, mon métier, c'est plutôt de parler de la télé et d'être journaliste. Donc je suis parti. J'ai voulu le faire en direct parce que je voulais maîtriser mon départ". Un départ qu'il a souhaité garder secret jusqu'au bout pour une bonne raison : "Personne n'était au courant et surtout, si j'avais tenu Cyril au courant, il aurait fait une émission spéciale en disant 'un chroniqueur va changer de vie etc.' et je ne voulais pas de ça".

