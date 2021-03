TPMP - Tiffany Bonvoisin : ce jour où elle a été insultée par Pierre Ménès

Depuis quelques jours maintenant, Pierre Ménès est dans la tourmente. Le journaliste sportif est accusé d'agressions sexuelles suite à la diffusion du reportage de Marie Portolano "Je ne suis pas une salope, je suis journaliste". Suite à cela, une vidéo fait refait surface sur les réseaux sociaux. Sur cette dernière, le journaliste sportif allait embrasser de force Francesca Antoniotti. Le lundi 22 mars, Pierre Ménès était présent sur le plateau de Cyril Hanouna pour faire son mea culpa. "La société a changé et ce que je pouvais me permettre il y a dix ou cinq ans, je ne peux plus me le permettre aujourd'hui (...) C'est vrai qu'il faut que je modifie des choses, j'ai déjà modifié beaucoup de choses".

"J’ai trouvé ça d’une violence…"

Ce mardi sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste, Cyril Hanouna est revenu sur le fait que Pierre Ménès avait décidé de quitter l'antenne quelques jours. Suite à cela, Tiffany Bonvoisin a fait quelques révélations. "Je ne vois pas un prédateur sexuel, mais un personnage un peu bourru, véritablement maladroit et je ne cautionne absolument pas ce qu’il fait. On était à la radio ensemble Cyril, on l’avait reçu un matin. Vous étiez là, mais vous n’avez rien entendu" explique-t-elle.

Tiffany Bonvoisin poursuit ensuite : "Je ne sais pas ce qu’on avait dû faire, encore un pari ou quoique ce soit, mais il y avait une de mes chaussures qui était posée sur un comptoir. Il est arrivé dans le studio et il a dit : 'Qu’est-ce que c’est cette chaussure de s***** ?' Et ensuite, je suis arrivée dans le studio, il m’a vue et il a dit : 'Ah ben tiens, ça doit être à elle puisqu’elle a la tête qui va avec'. J’ai trouvé ça d’une violence… Mais en même temps, je n’ai pas été choquée après, je ne l’ai pas mal vécu. Ça m’a vexée sur le moment".

Par J.F.