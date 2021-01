TPMP : Tiffany Bonvoisin témoigne du harcèlement qu'elle a subi au travail

Ce jeudi 21 janvier 2021, les chroniqueurs de "Touche pas à mon poste" sont revenus sur les révélations de Karima Charni. Victime de harcèlement sexuel lors de son passage sur les ondes de Fun Radio, elle a confié : "J'étais la seule fille dans une équipe d'hommes, les mouvements MeToo et BalanceTonPorc n'existaient pas. J'ai subi beaucoup d'attaques sur le fait d'être une femme, beaucoup d'attaques sur le fait d'être musulmane parce que je ne cache pas mes origines".

Interrogés sur le "tabou" des comportements déplacés "dans le monde des médias", les chroniqueurs ont partagé leur expérience. Parmi eux, Tiffany Bonvoisin s’est souvenue d’un premier stage qui a mal tourné. "Il y a 12-13 ans, je commençais la radio et c'est un très bon groupe radio parce que justement, ils ont viré cette personne ensuite pour ces raisons-là", a-t-elle commencé. Avant de poursuivre : "Ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, il ne me parlait pas, il ne m'adressait pas la parole, il ne me disait pas bonjour si je venais à plat, pas en talons (...) et il me demandait de marcher devant lui quand j'avais mes talons hauts et une fois, il m'a convoqué dans son bureau".

Cette histoire glaçante qu'a vécue Tiffany Bonvoisin

"Je suis montée dans son bureau et là, c'est une atmosphère qui fait vraiment peur. Il tourne autour de moi, il me parle, il a une voix qui est glaciale. Il touche le bout de mes cheveux, il touche juste un petit peu mes épaules et là, il me demande si jamais je connais le bondage. Moi, je ne savais pas ce que c'était. Il me dit : 'Vous retournez tout de suite dans votre bureau, vous regardez sur Google ce que c'est et vous montez dans mon bureau pour me dire ce que vous en pensez", a-t-elle expliqué sous les regards horrifiés de ses camarades. Si la chroniqueuse de Cyril Hanouna a expliqué "ne pas l’avoir dénoncé parce que j'avais eu peur en me disant : 'Moi, je suis une petite stagiaire", l'homme en question a été viré pour harcèlement sexuel suite aux plaintes de son assistante.

Par C.F.