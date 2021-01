TPMP : un ancien aventurier de Koh-Lanta devient chroniqueur

Depuis plusieurs années maintenant, Cyril Hanouna présente Touche Pas à Mon Poste. Et en plus de dix ans d'émissions, de nombreux chroniqueurs sont passés autour de la table. Certains sont présents depuis le début comme Isabelle Morini-Bosc ou Jean-Michel Maire, et d'autres rejoignent l'aventure en cours de route.

C'est le cas notamment de Benjamin Castaldi. L'ancien présentateur de Secret Story a rejoint l'équipe il y a quelques années maintenant et a réussi à se faire une place de choix au sein des chroniqueurs. Mais afin de diversifier au mieux l'émission, Cyril Hanouna n'hésite pas à recruter des nouvelles personnes en cours d'année.

"Vous allez voir, vous allez être impressionnés"

Et ce mercredi 6 janvier, il a présenté le nouveau chroniqueur de l'émission "Ce soir, une personnalité télé que vous connaissez tous rejoint la bande" a-t-il annoncé en début d'émission. Et ce dernier n'est autre que Pascal Salviani, ancien candidat de "Koh-Lanta" qui a fait quelques apparitions dans "Les Anges".

L'ennemi juré d'Arthur s'est montré ravi de cette nouvelle arrivée et espère que les téléspectateurs l'apprécieront également. "Pascal, je suis très content de te voir et que tu fasses partie de l’équipe. Je vous le dis, ce n’est pas un hasard s’il est là", a déclaré l’animateur du talk-show de C8. "Il connaît très, très bien la télé. Vous allez voir, vous allez être impressionnés par les connaissances de Pascal, c’est un truc de fou. C’est un vrai passionné de télé." Une arrivée qui a ravi les internautes : "Bienvenue Pascal, très bonne première", "j'espère qu'il restera longtemps", ou encore "j'adore, gros coup de maître, on voit que Pascal a mûri concernant la TV, il dit ce qu'il pense mais posément" a-t-on pu lire sur Twitter.

Bienvenue Pascal :) #TPMP — Franck De Abreu (@FranckDeAbreu) January 6, 2021

Bonne soirée à tous !!magnifique émission avec encore 1 fois rigolade debats au top et bcp d' émotion on ne peut rester insensible au temoignage de ce boulanger !!bravo les loulous fabuleux bienvenue Pascal bonne 1eregros bravo bouchon royal A demain et bisous tt le monde — Kis (@Kis46921123) January 6, 2021

@Cyrilhanouna @TPMP pour moi gros coups de maître, j'adore de ouf.. surtout qu'on voit que Pascal a mûri concernant la TV, il dit ce qu'il pense mais posément j'adore

Et merci aussi pour le retour de Sophie Coste je l'adore

Et Monsieur Pernikoffhttps://t.co/DjBM97sJLC — EssMaa (@LafitteJulie) January 7, 2021

Par J.F.