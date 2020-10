TPMP : un homme s'introduit en direct sur le plateau

Les émissions de Cyril Hanouna sont pleines de rebondissements. Il y a quelques semaines maintenant, dans Balance Ton Post, un jeune homme dans le public prenait la parole pour dénoncer le salut nazi que venait de faire un des chroniqueurs présents autour de la table. "Je veux bouger. À partir du moment où ce monsieur, l’illuminé, il a fait un salut nazi ! Il a fait une quenelle pendant que Jimmy Mohamed parlait, juste avant la publicité". Cyril Hanouna avait immédiatement réagi en sortant Patrick Bellier, l'auteur du geste, du plateau : "On ne veut pas de ça sur nos plateaux. Geste inacceptable".

Ce lundi 5 octobre, c'est la nouvelle chroniqueuse qui a fait parler d'elle. En effet, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs abordaient le sujet de la polémique concernant la chanteuse Rihanna. Elle a dévoilé son défilé "Savage x Fenty" mais ce dernier a fait énormément parler. Et pour cause, pendant que des femmes défilaient en lingerie elle a utilisé en fond sonore le remix d'un Hadith, un texte religieux musulman.

il a fait part de ses revendications

Ce qui n'a pas du tout plu à Meriem Beddagh, la nouvelle chroniqueuse de Cyril Hanouna, célèbre dans la version tunisienne de l'émission. "Moi, je trouve que limite j'ai envie de la tuer... parce que ça ne se fait pas du tout ! Déjà son défilé c'est de la merde, son défilé est catastrophique et la lingerie est nulle à chier ! En plus, elle sortait avec un prince saoudien avant, donc elle sait ce qu'elle a mis dans son show !" Des propos qui ont choqué Cyril Hanouna qui a rapidement réagi : "On ne peut pas dire ça ! (...) On ne peut pas dire qu'on a envie de la tuer. On parlait de liberté d'expression ces derniers jours et justement c'est une liberté d'expression de choisir la musique qu'on veut pour son défilé ! Vous ne pouvez pas dire ça ! Vous ne pouvez pas dire que vous avez envie de la tuer ! Justement, ça c'est ce qu'on ne veut pas ! Après, on peut ne pas aimer et ne pas être d'accord !".



Mais ce mardi 6 octobre, l'animateur a dû faire face à une nouvelle situation étonnante. En plein direct, un homme a tenté de s'introduire sur le plateau. Rapidement maîtrisé par les agents de sécurité, l'animateur souhaitait savoir les raisons d'un tel geste et lui a donc donné la parole. Il a expliqué très ému que le confinement et les mesures sanitaires étaient terribles pour les employés du monde du spectacle et de l'événementiel. Cyril Hanouna l'a alors invité à parler du sujet autour de la table de Balance Ton Post dans quelques jours.

