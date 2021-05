TPMP : Une invitée compare les abattoirs à l'holocauste, Benjamin Castaldi quitte le plateau

C'était une émission très animée ! Ce jeudi 6 mai, Cyril Hanouna recevait sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste Baptiste Marchais, un sportif et grand amateur de viande et l'activiste Solveig Halloin sur un débat on ne peut plus controversé : "Faut-il interdire les abattoirs ?" Mais l'animateur ne s'attendait pas à cela puisque la situation a totalement dégénéré. L'activiste s'est vivement emportée, hurlant sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste "Je suis truie. Nous sommes truie", ce qui a provoqué l'hilarité chez les chroniqueurs présents autour de la table. En colère, Solveig Haillon a même fait un bras d'honneur en direct à la télévision, ce qui n'a pas du tout plu à Cyril Hanouna qui a qualifié ce geste d'"intolérable".

Mais quelques minutes avant, c'est Benjamin Castaldi qui s'écharpait avec elle. En effet, pour appuyer ses propos, l'activiste a eu des propos qui ont scandalisé les chroniqueurs. Solveig Haillon a comparé les abattoirs au "plus grand crime de masse de l'histoire de tous les temps". Cyril Hanouna et son équipe se sont ensuite demandés s'il ne fallait pas "faire évoluer" les méthodes d'abattage. Des déclarations qui n'ont pas du tout plu à l'activiste qui leur a demandé s'il "faut moderniser Treblinka (ndlr : un camp de concentration de nazis) ?", avant de comparer les abattoirs à un "holocauste".

Une comparaison qui a vivement choqué Benjamin Castaldi : "Je suis contre tout ce qui fait souffrir les animaux mais en commençant comme cela, vous vous tirez une balle dans le pied. Quand j’entends ça, avec ce que je sais et ce que j’ai vécu, j’ai envie de quitter le plateau, j'ai envie de vomir, c'est une honte", avant de se rasseoir autour de la table, convaincu par Cyril Hanouna.

