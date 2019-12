TPMP : Vaimalama Chaves veut faire un duo avec Cyril Hanouna

Une soirée placée sous le signe des compliments. Entre Cyril Hanouna et Vaimalama Chaves, il existe une belle complicité. Invitée sur le plateau de "Touche pas à mon poste"; ce mardi 19 décembre, Miss France 2019 est revenue sur cette année qui a changé sa vie. Dès son arrivée sur le plateau, Cyril Hanouna et tous les chroniqueurs ont été complètement sous le charme de la jeune femme. Depuis qu'elle a cédé sa couronne à Miss Guadeloupe, qui a été élue Miss France 2020, Vaimalama Chaves peut se permettre d'apparaître plus naturelle et avec une tenue "street wear". Ce changement de look n'est pas passé inaperçu et Cyril Hanouna a immédiatement réagi : "Je te le dis, je le dis aux téléspectateurs, je te trouve splendide comme ça, en street, au naturel. Tu es magnifique et je ne t'ai jamais vue aussi belle. Tu étais déjà très belle mais tu es encore plus belle depuis que tu n'es plus Miss France.".

"On pourrait tellement faire un truc toi et moi"

Par ailleurs, Vaimalama Chaves a parlé de sa passion pour le chant qu'elle a depuis toute petite. Si cette idée de carrière lui est venue pendant son règne de Miss France puisqu'elle a préparé un album intitulé "Good Vaïbes", la jeune femme a révélé qu'elle avait toujours été attirée par la musique. Il semblerait d'ailleurs que ce soit une histoire de famille puisque Vaimalama Chaves pousse la chansonnette avec sa maman. Elle a notamment révélé que la vieille, elle avait fait un duo avec sa mère lors d'une soirée familiale. Cyril Hanouna lui a demandé quel titre elle avait interprété et a demandé une démonstration à la miss. C'est ainsi que Cyril Hanouna et Miss France 2019 se sont lancés dans un duo sur une chanson de Shania Twain, "You're Still the One". Si l'invitée a prouvé son talent, Cyril Hanouna s'en est plutôt bien sorti et Vaimalama Chaves l'a remarqué. Entre les applaudissements, la reine de beauté a lancé "On pourrait tellement faire un truc toi et moi". Mais alors, Cyril Hanouna, qui sera aux commande d'une nouvelle émission pourrait-il faire un duo avec Vaimalama Chaves ? Cela pourrait être une bonne surprise !<

Par Solène Sab