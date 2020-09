TPMP : Valérie Benaïm critiquée pour ses propos sur Freeze Corleone, elle s’explique

Le 17 septembre dernier, Valérie Benaïm a fait part de sa colère sur le plateau de TPMP contre le rappeur Freeze Corleone. Ce dernier risque d’être tout simplement censuré à cause de certains de ses textes qui sont jugés "antisémites". Face à Cyril Hanouna, Valérie Benaïm s’était confiée : "Je vais essayer d'être très calme et d'essayer de poser mes propos. Moi, les textes de ce garçon me touchent au coeur, puisque je suis juive, de religion juive, donc il parle de ma communauté, mais je pense qu'il parle de l'humanité. Quand on touche à un noir, à un juif, à un musulman, on touche à l'humanité. Je pense que ce type là est abjecte et je lui dis dans les yeux 'tu n'es qu'une mer**. Je pense pour autant qu'il ne faut pas céder à l'émotion et donc céder à l'émotion ce serait dire 'je censure tous ceux qui ne pensent pas comme moi.'. Mais là je vous rappelle que ce n'est pas une pensée mais un délit". Mais les propos de Valérie Benaïm n’ont pas été du goût des internautes puisque la chroniqueuse a été victime de lynchage ce week-end.

"Je ne m’y attendais pas du tout"

Ce lundi 21 septembre, Valérie Benaïm s’est donc expliquée sur ses propos : "Très honnêtement, je suis tombée de l'armoire. Je ne m'y attendais pas du tout. J'ai été avec Géraldine une des seules sur ce plateau à être contre la censure de cet artiste. Je n'ai pas compris la raison pour laquelle ma rhétorique qui était peut-être une figure de style qui n'a pas été comprise. On a entendu l'insulte, on a entendu ma religion. Au passage, il y a beaucoup eu de messages me disant qu'Hitler n'avait pas fini le travail. Puis les gens estiment que j'ai fait un deux poids deux mesures avec l'affaire Milla. On m'a dit que lorsque ça touche à la communauté juive, vous êtes émue et lorsque ça touche à la communauté musulmane, vous ne l'êtes pas. Je sais pas où l'on a vu ça ! A aucun moment, je suis émue de la même façon".

"J'étais une des seules sur le plateau à être contre la censure de cette artiste"



La mise au point de @BenaimValerie sur #FreezeCorleone #TPMP pic.twitter.com/BefANPTWQY — TPMP (@TPMP) September 21, 2020

Par Alexia Felix