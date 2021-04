TPMP : Valérie Benaïm draguée par un célèbre acteur américain, elle raconte

Ce n'est plus un secret pour personne, Cyril Hanouna aime mettre ses chroniqueurs dans l'embarras en leur faisant raconter leurs secrets les plus inavouables. Le 21 janvier, c'est Isabelle Morini-Bosc qui confiait avoir été lourdement draguée par un célèbre avocat. Cyril Hanouna a abordé le sujet du harcèlement au travail et a questionné la journaliste de RTL : "Je me souviens d'un avocat célèbre avec qui un jour j'ai déjeuné et comme je suis très bien élevée et pas violente, j'ai fait tout le déjeuner avec sa main coincée entre mes jambes croisées. Quand je suis rentrée, il me dit 'on ne va pas à l'hôtel?' Je lui dis 'non je rentre bosser chez VSD'" explique-t-elle.

Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Isabelle Morini-Bosc poursuit : "Arrivée au bureau, ça me trotte dans la tête. J'appelle l'hôtel pour savoir s'il y a une chambre au nom de ce célèbre avocat, on me dit non, je demande ensuite s'il y a une chambre au nom de Morini-Bosc, on me dit oui !".

"Et ça a bien matché !"

Ce jeudi 29 avril, c'est Valérie Benaïm qui s'est laissée aller à quelques confidences, un peu plus légères. En effet, Cyril Hanouna et son équipe ont abordé le sujet George Clooney. L'acteur hollywoodien viendrait d'acquérir avec sa femme Amal un sublime domaine dans le sud de la France. Un sujet qui a réveillé quelques souvenirs chez la chroniqueuse qui a confié avoir été draguée par l'acteur alors qu'elle l'interviewait : "C'était au festival américain de Deauville et j'ai eu le plaisir de l'interviewer pour un film... Et ça a bien matché ! À la fin de l'interview, il m'a proposé d'aller dîner avec lui".

Mais malheureusement, le timing n'est pas bon. Et pour cause, Valérie Benaïm va se marier quelques mois plus tard : "C'était une question de timing, j'étais amoureuse ! J'allais me marier un mois après !" conclut-elle.

Par J.F.