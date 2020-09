TPMP : Valérie Bénaïm en colère contre le rappeur Freeze Corleone, son message poignant

Comme chaque jour, Cyril Hanouna revient sur les sujets qui ont fait la polémique dans "Touche pas à mon pote". Ce jeudi 17 septembre, le présentateur a demandé à ses chroniqueurs si le gouvernement devait censurer le rappeur Freeze Corleone. Plus tôt dans la journée, le procureur de la République Rémy Heitz a annoncé dans un communiqué qu'une enquête pour "provocation à la haine raciale" et "injure à caractère raciste" visant plusieurs clips et chansons du rappeur Freeze Corleone avait été ouverte. Choqué par ses paroles, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a même tweeté : "Apologie du nazisme et antisémitisme… ces propos sont inqualifiables. A ma demande, le ministère de l’Intérieur étudie au plus vite les recours juridiques pour poursuivre leur auteur. D’ores et déjà, j’appelle Facebook et Twitter à ne pas diffuser ces immondices.". Sur le plateau de Cyril Hanouna, les chroniqueurs ont également fait part de leur stupéfaction. Valérie Bénaïm a d'ailleurs poussé un gros coup de gueule.

C'est avec émotion que Valérie Bénaïm a répondu "non" à la question de Cyril Hanouna, tout en expliquant son point de vue. La chroniqueuse a révélé : "Je vais essayer d'être très calme et d'essayer de poser mes propos. Moi, les textes de ce garçon me touchent au coeur, puisque je suis juive, de religion juive, donc il parle de ma communauté, mais je pense qu'il parle de l'humanité. Quand on touche à un noir, à un juif, à un musulman, on touche à l'humanité. Je pense que ce type là est abjecte et je lui dis dans les yeux 'tu n'es qu'une mer**'.". L'émotion a commencé à la gagner mais elle est parvenue à poursuivre : "Je pense pour autant qu'il ne faut pas céder à l'émotion et donc céder à l'émotion ce serait dire 'je censure tous ceux qui ne pensent pas comme moi.'. Mais là je vous rappelle que ce n'est pas une pensée mais un délit. Moi je veux qu'on soit dans un état de droit, qu'on soit dans une république. Je veux que le gouvernement, comme il l'a fait là, s'empare dès qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne.". Ses propos bouleversants ont été applaudis par les autres chroniqueurs et le public de "Touche pas à mon poste"

Par Solène Sab