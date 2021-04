TPMP : Valérie Bénaïm explique pourquoi elle est moins présente dans l'émission

C'est en 2011 que "Touche pas à mon poste" a été lancé sur C8. Et c'est en novembre 2012 que Valérie Benaïm a intégré la joyeuse bande de chroniqueurs. Alors que le programme vient de fêter son dixième anniversaire, certains chroniqueurs emblématiques sont beaucoup moins présents à l'écran. On pense à Jean-Michel Maire qui vient de signer son retour et s'est d'ailleurs expliqué sur les raisons de son absence.



Valérie Benaïm brille elle aussi par son absence depuis plusieurs mois. Et alors que certains téléspectateurs ont pensé à une éventuelle brouille avec Cyril Hanouna ou avec un collègue, la chroniqueuse a décidé de rétablir la vérité et de lever le voile sur son temps réduit à l'écran.

Valérie Benaïm évoque ses soucis de santé

Interrogée par Thierry Moreau sur le réseau social Twitch, la journaliste de 51 ans a fait des révélations sur son état de santé : "J'y suis toujours, ça reste ma famille. J'ai demandé à Cyril Hanouna, en cours d'année, de lever un petit peu le pied cette saison, ce qu'il a accepté [...] sans compter mes maux de dos". En décembre 2020, la chroniqueuse avait en effet enchaîné les arrêts maladie à cause de ses problèmes de dos.



Valérie Benaïm serait aussi marquée par le nouveau mode de vie restrictif imposé par la crise sanitaire. De quoi la pousser à se recentrer sur les choses essentielles de la vie et prendre du recul. La chroniqueuse avait également eu du mal à se remettre des attaques reçues sur Twitter suite à ses propos sur le rappeur Freeze Corleone. "Valérie voulait un peu se reposer parce qu'elle a été très marquée par tout ce qui s'est passé en début d'année et toutes les insultes qu'elle a reçues sur les réseaux sociaux. Sachez que ça l'a beaucoup peinée" expliquait d'ailleurs Cyril Hanouna il y a quelques semaines.

Par E.S.