TPMP : Valérie Bénaïm s'en prend à Yannick Noah après sa vidéo parodique

Alors que la France est confinée, chacun donne du sien pour redonner le sourire aux autres. Yannick Noah a cru bien faire en postant une vidéo parodique. Après avoir dévoilé un tuto pour fabriquer des masques avec des chaussettes, son dernier post n'a pas plu aux internautes.

En effet, dans une vidéo parodique, on voit l'ancien champion de tennis jouer le rôle d'un patient qui, touché par le coronavirus, reçoit une perfusion d'alcool.

Et les internautes n'ont pas apprécié, ils ont été nombreux a commenté la vidéo, supprimée depuis face aux critiques.

Ce lundi dans Ce soir chez Baba, Cyril Hanouna qui a décidé de boycotter LCI, a évoqué cette polémique avec son équipe et le moins que l'on puisse dire, c'est que la critique est unanime.

"C'est complètement à côté de la plaque"

Tous les chroniqueurs ont été choqués par cette vidéo. Sophie Coste essaie de tempérer en évoquant une "maladresse" et un "mauvais timing". Valérie Benaïm qui a suspendu C'est que de la télé, a elle été beaucoup plus sévère. " Moi, je suis choquée, a-t-elle confié. Il s’est complètement planté à l’heure où des gens enterrent des membres de leur famille, où des gens ne peuvent pas assister aux enterrements, où il y en a qui sont en train de se battre. Des gens vivent des moments vraiment tragiques. Il faut penser à ces gens-là qui aujourd’hui sont dans une vraie souffrance. Ils ne peuvent même pas accompagner jusqu’au bout ceux qu’ils aiment. Franchement, ce n’est pas drôle, c’est foiré ! C’est complètement à côté de la plaque !"

Par J.F.