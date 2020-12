TPMP : Valérie Benaim victime d’insultes antisémites, un homme condamné

En septembre dernier, Valérie Benaim avait reçu plusieurs menaces et insultes à caractère antisémites via les réseaux sociaux après un débat sur un clip du rappeur Freeze Corleone dans lequel ce dernier faisait l'apologie du nazisme et de l'antisémitisme. Durant ce débat tenu sur le plateau de "Touche pas à mon poste", Valérie Benaim avait indiqué être touchée par les textes de Freeze Corleone car elle est de religion juive. "Je pense qu'il parle de l'humanité parce que quand on touche à un noir, un juif, un musulman, on touche à l'humanité. Donc voilà, je pense que ce type-là est abject et je lui dis dans les yeux : 'tu n'es qu'une merde'. Pardon parce que je suis un peu émue", avait-elle déclaré, non sans émotion.

L’auteur des menaces suivi pour des "problèmes psychologiques"

L’auteur des menaces s’était même présenté devant les studios de la Canal Factory, où Cyril Hanouna et ses chroniqueurs tournent l’émission "Touche pas à mon poste". La chroniqueuse de Cyril Hanouna avait alors été prise à partie. Valérie Benaim a porté plainte contre l’homme en question qui a été placé en garde à vue au commissariat de Boulogne-Billancourt. Il disait vouloir "en découdre avec les juifs". Comme le révèle le blog de Jean-Marc Morandini, l’auteur des menaces proférées à l’encontre de Valérie Benaim a été condamné ce mardi 29 décembre 2020. L’homme de 33 ans, suivi pour des "problèmes psychologiques", a écopé d’une peine de deux mois de prison avec sursis par le tribunal de Nanterre (Hauts-de-Seine). Il était jugé pour "menaces réitérées de crime ou de délit contre les personnes à raison de sa religion". À la barre, l’homme a reconnu avoir tenu des propos "un peu déplacés" à l’encontre de Valérie Benaim. Il a aussi assuré qu’il s’agissait d’un "malentendu".

