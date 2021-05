TPMP : Vincent de Koh-Lanta balance sur les tensions toujours présentes entre ex-jaunes

La tension est à son comble dans "Koh-Lanta, les armes secrètes". L'aventure a été bouleversée par des stratégies que personne n'avait vues venir. Ce vendredi 30 avril, les téléspectateurs attendaient avec impatience le règlement de comptes entre Vincent, Thomas et Myriam à la suite de l'élimination de Shanice lors du dernier conseil. Vincent, ancien jaune, avait décidé de voter contre son ex co-équipière et ainsi de s'allier aux rouges. Un retournement de situation qui a fortement déplu à certains anciens jaunes. Malgré un jeu de confort remporté par l'équipe de Vincent qui a ramené une bonne cohésion de groupe, les rancunes étaient toujours au rendez-vous. Le conseil était tout simplement explosif et les candidats ont décidé de faire éclater le binôme Thomas/Myriam en votant contre l'aventurière... Si le tournage est à présent terminé depuis de nombreux mois, la pression n'est toujours pas redescendue entre certains candidats.

"il y a tout qui remonte à la surface"

Ce lundi 3 mai, l'aventurier qui fait le plus parler de lui en ce moment était présent sur le plateau de "Touche pas à mon poste". L'occasion pour Vincent de revenir sur ces conflits qui ont fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux. Déçu, il a révélé que des anciens jaunes ne lui parlaient plus. "Je trouve ça dommage parce qu'on est quand même dans un jeu et il faut savoir aussi prendre du recul. On était tous là pour jouer et pour aller au bout de l'aventure", a-t-il déploré, avant de poursuivre : "Je trouve ça dommage qu'on ne se parle plus maintenant. En tout cas, là, en ce moment, avec la diffusion. Parce que là, on revit aussi un petit peu l'aventure. Donc j'espère que tout va s'apaiser." Vincent a par la suite apporté quelques précisions : "Il y en a avec qui c'est toujours un petit peu plus distant. Notamment avec Shanice, Myriam, ce n'est pas la folie en ce moment. Surtout que là, avec la diffusion, il y a tout qui remonte à la surface. Donc je pense que ce n'est facile pour personne." Une saison de "Koh-Lanta" surprenante et palpitante qui réserve encore de nombreuses surprises !

Par Solène Sab