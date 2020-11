TPMP : Yann Moix et Philippe Lellouche s'écharpent au sujet du confinement

Ce mercredi 4 novembre, Yann Moix était invité sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste. L'écrivain est revenu sur son coup de gueule qu'il a récemment poussé contre le gouvernement. En effet, suite à la décision du gouvernement de fermer les librairies et les commerces de proximité, Yann Moix avait appelé à la désobéissance civile. Sur le plateau de L'Heure des pros, il avait déclaré : "Au lieu de les rouvrir, on va cloisonner et mettre des barrières à tout (...) Je n'ai jamais vu depuis que je suis né, une interdiction physique de pouvoir accéder à un livre ou à un disque, c'est la première fois que ça arrive !".

Avant de poursuivre : "La désobéissance civique est un devoir et je crois qu'en ce moment, moi, je m'apprête à désobéir civiquement au confinement, je vais arrêter de me confiner, je vais arrêter de remplir les fiches pour sortir, je payerai toutes les amendes. Je suis même d'accord pour payer toutes les amendes des libraires qui voudraient ouvrir leur librairie".

"la culture n'est pas vitale"

Cyril Hanouna l'a donc invité sur le plateau ce mercredi afin de revenir sur ces propos. Il était invité aux côtés de Philippe Lellouche qui a souhaité débattre avec Yann Moix, ne comprenant pas sa position. Yann Moix a tout d'abord rappelé que "les libraires sont des gens extrêmement courageux et que symboliquement , savoir que les libraires assurent une sorte de permanence contre le virus, ça voulait dire que le pays tenait quand même debout. J'appelais les libraires à désobéir. Je trouve que c ce n'st pas essentiel un livre, c'est vital".

Des propos qui n'ont pas plu à l'animateur de Top Gear, dénonçant Yann Moix, qui s'en est récemment pris à Florence Foresti comme quelqu'un "qui prêche encore pour sa paroisse, et je le comprends, c'est ce qui le fait bouffer".

Il a ensuite ajouté : "À ma connaissance, Yann n'est pas épidémiologiste, ni médecin, il n'est pas non plus au gouvernement (…) Non, la culture n'est pas vitale, ce qui est vital en ce moment c'est de protéger les gens qui sont sensibles et dont on fait peut-être partie. C'est de protéger nos aïeux, nos enfants, c'est de protéger la France entière, être solidaire, parce que pour une fois moi j'en appelle à la vraie solidarité, celle qu'on nous réclame en permanence, la bonne charité chrétienne. Tant pis si on bouffe un peu moins bien, on va bouffer un peu moins bien c'est une certitude, mais la culture va survivre".

Par J.F.