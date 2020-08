Un chef parisien connu accusé d'agression sexuelle et boycotté par les médias spécialisés

"Je me lève et je me casse". Cette phrase a été partagée des dizaines de fois ces dernières 24 heures sur Instagram en commentaire d'une image sur fond noir avec écrit dessus "Stop, agissons". En la partageant, les internautes veulent dénoncer les violences faites aux femmes dans le milieu de la restauration. Et plus précisément, il s'agirait dans les faits de dénoncer les agissements d'un grand chef parisien connu de tous.

Julie Mathieu, rédactrice en chef du magazine "Fou de pâtisserie" et "Fou de cuisine" et sa collègue Muriel Tallandier ont décidé de ne plus parler de lui dans leurs revues. Julie Mathieu l'explique dans un long post Instagram. "Il y a quelques semaines, nous avons été effarées d’entendre qu’un jeune chef, bien connu de la foodosphere parisienne, serait coupable de harcèlements et d’agressions sexuelles sur plusieurs femmes travaillant pour lui ou évoluant dans le milieu de la gastronomie. Nous n’y avons pas cru, tant l’estime pour l’homme, le respect pour le cuisinier et le plaisir à manger dans ses restaurants le plaçait certainement à nos yeux bien loin de tout ça", explique-t-elle.

La victime tait le nom du chef par respect pour ses proches

La journaliste a tenté d'en savoir plus et cela lui a fait changer d'avis. Elle affirme ainsi avoir reçu "différents témoignages" qui "semblent malheureusement se confirmer aujourd’hui, et même se révéler un peu plus chaque jour". La première personne à avoir parlé est Bonny Clea, une jeune Canadienne qui habite à Paris. Sur Instagram, elle affirme avoir été agressée par un cuisinier connu. Le chef en question aurait une femme et un enfant. Si elle n'a pas souhaité dévoiler son nom, c'est pour ne pas "ruiner leur vie".

Julie Mathieu prenant très au sérieux les allégations contre ce chef parisien a décidé de ne plus parler de lui dans ses magazines ni d'assister à des événements où il serait convié. "En tant que citoyennes, nous décidons de ne plus aller manger dans ses restaurants. Et en tant que femmes, nous disons aux victimes qu’elles ne sont pas seules, que nous les écoutons, les entendons, que nous les soutenons", écrit la journaliste.

Par Mélanie C.