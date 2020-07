Un dîner presque parfait : Jean-Marie Bigard critiqué, Lola Marois s'écharpe avec un candidat

Chaque jour, la chaîne W9 continue de diffuser l'émission à succès "Un dîner presque parfait". Cette semaine, c'est l'actrice Lola Marois qui est l'invitée mystère... et la comédienne a été obligée de se présenter puisque les autres convives ne l'ont pas du tout reconnue !

"Je suis actrice, comédienne on dit… Ma vie est palpitante ! J’ai deux enfants, avec Jean-Marie Bigard..." a-t-elle avancé avant d'ajouter : "L'ancien humoriste !". "Ah l’ancien quoi, tu l’as mis au placard", lance alors l'un des convives. "C’est une blague, oh les gars !", précise-t-elle ensuite, avant de prévenir : "Ah, faut pas toucher à Jean-Marie, hein !".

Pas impressionné, un des participants lance alors : "Moi je suis pas fan de lui, mais bon après…". Et Lola Marois de répondre du tac au tac : "Hé bah tu lui diras !". "Chacun son truc !" déclare alors le participant pour se justifier alors que le ton monte.

Lola Marois menaçante pour défendre son mari

Visiblement agacée, l'actrice de "Plus belle la vie" n'a pas hésité à défendre son mari avec ferveur : "Tu lui diras que tu es pas fan de lui, tu lui diras en face… Il a encore une bonne droite, hein !". Toujours pas effrayé par les menaces, le jeune homme a alors répondu : "Ne t’inquiète pas, je sais me défendre !".

Face caméra, celle qui vient de poser entièrement nue en couverture d'un magazine s'est expliquée : "On s’est titillé avec Rodrigue, on s’est cherché un petit peu...". Rodrigue a quant à lui vu les choses d'une façon différente : "Moi, j’ai trouvé que ça partait un peu en co******". Betty, une autre candidate a également donné son avis : "C’est de bonne guerre, parce-que Jean-Marie Bigard est plutôt connu pour son humour taquin".

Ce n'est pas la première fois que Lola Marois prend la défense de son illustre mari. Il y a quelques semaines, elle n'avait pas hésité à soutenir son homme après une polémique liée à la diffusion de l'émission "Tous en cuisine". Il faut croire que les émissions culinaires ne lui portent pas chance...



Par E.S.