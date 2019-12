Un présentateur du JT de France 2 confesse avoir été "pompette" lors d'un direct

Faustine Bollaert possède le talent de faire parler ses invités. La présentatrice sait les mettre en confiance et ils laissent souvent échapper des détails croustillants. A quelques jours des fêtes, Faustine Bollaert présentait en direct un numéro de "Ça commence aujourd'hui", dédié à Noël, ce vendredi 20 décembre. Pour cette occasion particulière, la présentatrice a reçu plusieurs célébrités venues spécialement pour faire des confidences sur leur vie. Clara Morgane et Elsa Esnoult, les ex-candidates de l'émission "Danse avec les stars" étaient présentes tout comme Pierre Billon, l'auteur compositeur ou encore le journaliste Julien Benedetto... D'ailleurs, les propos de ce joker des JT, dont les salaires ont récemment été révélés, ne sont pas passés inaperçus et en ont surpris plus d'un... Il a révélé avoir été "pompette" en plein direct !

"C'était sympa le champagne cette nuit?"

Julien Benedetto présente souvent les JT pendant les vacances, notamment lors des fêtes de fin d'année. D'ailleurs, il a partagé un secret assez génant à Faustine Bollaert, qui estime être "trop vieille" pour être draguée. Il a révélé : "quelques souvenirs un petit peu croustillants d'un réveillon de Noël […] passé exceptionnellement à Paris avec des amis. Le lendemain, j'étais arrivé à 4h du matin, comme d'habitude, mais dans un état sympathique. La maquilleuse, qui a besoin d'être très proche de mon visage pour travailler, m'avait dit : 'Dis-moi Julien, c'était sympa le champagne cette nuit?'. C'est un secret mais je peux le dire maintenant, j'ai présenté le journal en étant..." et Faustine Bollaert a continué sa phrase : "un peu pompette". Il s'agissait d'un journal télévisé présenté le 25 décembre sur France 2. Même s'il en garde un bon souvenir, cette situation lui a tout de même servi de leçon puisqu'il a conclu en expliquant qu'il devait prendre l'antenne le 1er janvier 2020 : Il y a deux options : soit je me couche tôt mais c'est un peu triste, soit, raisonnable, je fais la première partie du dîner puis, à minuit, je fais la bise et après je file.". Il a encore quelques jours pour y réfléchir !

Par Solène Sab