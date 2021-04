Un sac de billes : retour sur le scandale qui a marqué le tournage

Soirée cinéma sur France 3. La chaîne diffuse le film "Un sac de billes" avec Patrick Bruel, Elsa Zylberstein, ou bien encore Christian Clavier. Sorti en 2017, il raconte l'histoire de Maurice et Joseph deux jeunes frères juifs qui vivent dans une France occupée. Ils sont envoyés par leurs parents dans une zone libre et doivent faire preuve de malice, de courage mais aussi d'ingéniosité pour échapper aux occupants et ainsi, réunir leur famille à nouveau.

Réalisé par Christian Duguay, le film a été tourné en automne 2015 dans la ville de Nice. Mais ce dernier avait fait polémique à l'époque, pour une raison bien précise.

"la scène a évidemment suscité beaucoup d'émotion"

En effet, pour les besoins du tournage, le réalisateur avait installé un drapeau nazi sur la façade de la préfecture des Alpes-Maritimes. Mais certains passants ignoraient totalement que le film dans lequel Patrick Bruel joue était en train d'être tourné. C'est donc avec effroi qu'ils ont découverts ledit drapeau sur la façade comme l'avait témoigné un touriste franco-allemand dans les colonnes de Nice-Matin : "Les gens ne savaient pas s'il s'agissait d'un canular, d'un tournage de film, d'une provocation... Alors, dès l'apparition sur le toit des deux hommes chargés de dérouler le drapeau, la foule s'est mise à crier sur eux. En plein marché des antiquaires, la scène a évidemment suscité beaucoup d'émotion".

Interrogé par le même média, Francois-Xavier Lauch, directeur de cabinet du préfet des Alpes-Maritimes avait expliqué : "Nous avions pris les devants et toutes les précautions avant ce tournage. La ville de Nice a été prévenue, nous avons alerté la population via un post sur notre page Facebook. Nous avons appelé la communauté israélite de Nice pour bien expliquer la situation".

