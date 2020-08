Vaimalama Chaves : ce cap important franchi avec son chéri

Ce n'est pas dans ses habitudes de parler de sa vie privée. Miss France 2019, Vaimalama Chaves est actuellement très amoureuse ! En effet, depuis quelques semaines maintenant, elle n'hésite pas de poster des photos de son couple sur son compte Instagram. Mais la jeune femme tient malgré tout à cacher le visage de l'heureux élu. Dans l'ombre où à contre-jour, elle tient coûte que coûte à garder secrète l'identité de son compagnon.

Le 23 mai dernier, elle postait une photo main dans la main avec son amoureux, qu'elle légendait : "Différentes passions et l’ambition d’être champions"

Quelques jours plus tard, Vaimalama Chaves qui pourrait être au casting de la prochaine saison de Danse avec les Stars, en postait une nouvelle qu'elle légendait : "Retour à Paris, (re)découverte de notre histoire, notre patrimoine culturel et quelques photos pour immortaliser chaque journée. Masqués pour tester l’efficacité, deux éléments de la photo ont été changés : la dame qui était entre nous a été enlevée et ... ? Devinez devinez".

Ce samedi 8 août, la jeune femme participera à l'émission Fort Boyard, c'est à cette occasion qu'elle a décidé d'accorder un entretien à Télé-Loisirs, et durant ce dernier, elle a fait quelques confidences.

Des fans ont réussi à découvrir son identité grâce à diverses enquêtes, c'est fou car il n'est absolument pas connu." Vaimalama Chaves qui vient de poser topless sur Instagram annonce également avoir franchi un grand cap dans sa relation en présentant son chéri à toute sa famille : "Il a rencontré toute ma famille à Tahiti, c'est donc officiel. J'attendais cet événement pour en dire plus sur lui car c'était important pour moi. Ce que je peux vous dire pour l'heure c'est que c'est bel et bien du sérieux !"

