Vaimalama Chaves : cet accident qui lui a fait prendre du poids étant jeune (Exclu vidéo)

En septembre dernier, Evelyne Thomas a débarqué sur Non Stop People aux commandes d'une toute nouvelle émission dans laquelle elle reçoit une personnalité pour échanger avec elle sur sa carrière. Ainsi, depuis son arrivée sur la chaîne, elle a recueilli les confidences de nombreuses stars, de Danièle Evenou à Michèle Torr en passant par Lola Marois ou plus récemment Benjamin Castaldi. Lors de son échange avec l'animatrice phare de "C'est mon choix" sur Chérie 25, le chroniqueur de "Touche pas à mon poste" est revenu sur ses débuts difficiles à la télévision.

"J'étais très mauvais quand j'ai commencé la télé. D'ailleurs, on ne se gênait pas pour me le dire... Pour vous dire à quel point j'étais mauvais. Quand je partais du Studio Gabriel de chez Michel Drucker, je rentrais chez moi en pleurant tellement j'avais souffert à l'antenne, c'était une vraie souffrance. Et j'ai beaucoup, beaucoup bossé pour aller au-delà de ça. Etre à l'antenne, c'était tout sauf un plaisir. C'est devenu un plaisir beaucoup plus tard. Il faut des années pour avoir un peu de plaisir à être devant une caméra, à parler normalement et être surtout naturel", expliquait-il.

"On voit le corps qui change et ça ne nous plaît pas..."

Ce mercredi 24 février, Evelyne Thomas reçoit Vaimalama Chaves dans son émission sur Non Stop People. Dans un extrait inédit, la Miss France 2019 revient sur son rapport au poids, elle qui a pesé jusqu'à 84 kilos. Une période au cours de laquelle elle a été la cible de moqueries "assez dures" avant ses 18 ans, alors qu'elle était au collège. "La transition au lycée n'était pas très facile", dit-elle avant de révéler la raison de sa prise de poids. "J'avais eu un accident de vélo avec une rupture du ligament croisé et une hospitalisation où je n'ai pas pu bouger. Là, on voit le corps qui change et ça ne nous plaît et je fais les choses qu'il faut pour tendre vers ce qu'il me plaît davantage", explique-t-elle.

Comment se défendait-elle face aux moqueries de ses camarades ? "J'allais m'enfermer dans la bibliothèque, je ne répondais pas. Ça ne m'intéressait pas", répond-t-elle. Vaimalama Chaves a décidé de maigrir au lycée, comme elle le confie. "J'ai commencé à perdre du poids parce que ça me plaisait de mettre des vêtements qui étaient à la mode, et de pouvoir mettre des vêtements sans me sentir mal à l'aise, juste d'accepter mon corps tel qu'il était".

Par Non Stop People TV