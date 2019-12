Vaimalama Chaves : Clémence Botino, sa favorite avant son sacre ? Elle répond

Samedi 14 décembre 2019, les téléspectateurs ont suivi la 90e élection de Miss France 2020 en direct du Dôme de Marseille. Pour la 25e fois de sa carrière, Jean-Pierre Foucault était aux commandes de la cérémonie avec la complicité de Sylvie Tellier, la directrice générale du comité Miss France. Les 30 candidates ont défilé à travers différents tableaux et devant un jury composé, entre autres, de Denis Brogniart, Vitaa ou encore Laëtitia Milot.

Avant le sacre de Clémence Botino - Miss France 2020 - Vaimalama Chaves a fait une apparition sur scène. Élue Miss France 2019 un an auparavant, c'est avec beaucoup d'émotion qu'elle a fait le bilan de son règne. Et elle a pu compter sur la touchante déclaration de Sylvie Tellier pour l'aider à clôturer cette belle aventure. "Merci pour cette année extraordinaire à tes côtés. Merci pour ta richesse de coeur et pour cette force du Pacifique que tu nous as transmis. Chaque année, l'organisation Miss France s'engage auprès des femmes pour défendre leurs droits, pour les encourager à prendre la parole et dénoncer les violences qu'elles subissent. Cette année, tu as incarné la femme engagée, ambitieuse et moderne", a-t-elle dit.

"Je les aime toutes"

Mardi 17 décembre 2019, Vaimalama Chaves était l'invitée de Cyril Hanouna dans "Touche pas à mon poste" sur C8. Elle a profité de son passage dans l'émission pour présenter son tout nouveau projet, à savoir la sortie de son album "Good Vaïbes", porté par le single "Jardin d'hiver" d'Henri Salvador. Une reprise qu'elle interprète au ukulélé.

Cyril Hanouna est revenu sur l'élection Miss France 2020, notamment sur le couronnement de Clémence Botino, LA nouvelle reine de beauté pour l'année à venir. L'animateur de C8 a voulu savoir si Vaimalama Chaves était oui ou non pour Miss Guadeloupe 2019 avant son sacre. "Je ne savais pas du tout pour qui être. Parce qu'en fait, je les ai accompagnées tout au long de l'aventure Miss France, je les ai vues évoluer et je ne pouvais pas avoir de favorite. Je les aime toutes !" lui a-t-elle répondu.

