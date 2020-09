Vaimalama Chaves en couple, elle dévoile le visage de son compagnon (Photo)

Vaimalama Chaves n’est plus un coeur à prendre. Depuis plusieurs mois, l’ancienne Miss France 2019 file le parfait amour avec un jeune homme inconnu des internautes. Très discrète, la jeune femme a fait quelques confidences sur son nouveau compagnon à nos confrères de Télé Loisirs récemment : "Il a rencontré toute ma famille à Tahiti, c'est donc officiel. J’attendais cet événement pour en dire plus sur lui car c'était important pour moi. Ce que je peux vous dire pour l'heure c'est que c'est bel et bien du sérieux !". Durant le mois d’août, Vaimalama Chaves a même fait une surprise à ses fans en dévoilant sur Instagram un premier cliché en compagnie de son nouveau chéri.

Un sportif de haut niveau pour l’ancienne Miss France

Et si la jeune femme n’avait encore jamais dévoilé le visage de son compagnon c’est maintenant chose faite. Après avoir passé des vacances sur son île natale avec l'élu de son coeur, Vaimalama Chaves a dévoilé ce mardi 1er septembre une photo sur laquelle elle pose avec lui, dévoilant ainsi son visage pour la première fois. Visiblement heureux, les deux amoureux regardent l’objectif : "Un voyage vient de se terminer, un autre s’apprête à commencer. Nous n’étions peut être pas destinés, mais sois sûr que je te rendrai cinglé !" a écrit Miss France 2019 en légende du cliché. De son côté, le compagnon de Vaimalama Chaves, Nicolas Fleury, a lui aussi officialisé leur relation sur Instagram. Le champion de vélo trial a posté plusieurs photos aux côtés de la jeune femme : "Après avoir passé 2 mois à sillonner la Polynésie Française accompagné de ma guide et amoureuse de choc, nous voici rentrés à la maison. Merci à la Polynésie et à ses habitants pour l’accueil incroyable, les paysages à couper le souffle et les 4kg que j’ai ramené avec moi. Immense bisou à la fille qui essaye de m’enlever mon short de bain sur la dernière photo sans qui rien de tout ça n’aurait été possible", a écrit le sportif en légende des clichés.

Par Alexia Felix