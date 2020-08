Vaimalama Chaves en couple : elle dévoile son compagnon sur Instagram

Connue pour son franc parler et sa répartie, Vaimalama Chaves n’est plus un coeur à prendre. Très discrète sur sa vie privée pendant l’année de son règne en tant que Miss France 2019, la jolie brune a décidé d’en dévoiler un peu plus sur le sujet très récemment. En effet, lorsque les journalistes lui demandaient si elle était en couple, Vaimalama Chaves répondait franchement : "Je ne peux pas me permettre de me consacrer à un petit ami".

Maintenant qu’elle a retiré sa couronne et son écharpe pour laisser place à la Guadeloupéenne Clémence Botino, Vaimalama Chaves mène une vie plus paisible. La jeune femme de 25 ans a d’ailleurs des projets plein la tête. Et pourquoi pas avec sa moitié ? Car oui, Vaimalama Chaves est en couple ! Et c’est du sérieux.

Sourire jusqu’aux oreilles à Bora-Bora !

"Il a rencontré toute ma famille à Tahiti, c'est donc officiel. J’attendais cet événement pour en dire plus sur lui car c'était important pour moi. Ce que je peux vous dire pour l'heure c'est que c'est bel et bien du sérieux !", confiait récemment Vaimalama Chaves à Télé Loisirs.

Actuellement en vacances à Bora-Bora, Vaimalama Chaves a décidé de franchir un nouveau cap avec son chéri. Si l’ex-Miss France met un point d’honneur à garder l’identité de son compagnon secrète, elle vient de dévoiler un cliché sur lequel on peut voir le visage du jeune homme. "Combien y a-t-il de raies sur cette photo ?", commente Vaimalama Chaves en légende de la photo sur laquelle la Tahitienne s’accroche au dos de son chéri, le sourire jusqu’aux oreilles. Une chose est sûre, Vaimalama Chaves est comblée !

Par Matilde A.