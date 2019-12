Vaimalama Chaves en guerre avec Rachel Legrain-Trapani ? Elle s'explique

Rachel Legrain-Trapani n'est pas fan de Vaimalama Chaves et ne l'a jamais caché. Le 4 octobre dernier, dans "TPMP People", Miss France 2007 accusait même l'ex-reine de beauté de lui avoir déclaré la guerre. "Je pense qu’elle me déteste, et c’est à cause de toi", affirmait-elle, en pointant Matthieu Delormeau du doigt. Ce dernier a souvent taclé Miss France 2019. Vaimalama Chaves n'aurait pas invité Rachel Legrain-Trapani à un événement. "En fait, c’était il y a deux, trois semaines, on était à Paris, beaucoup de Miss France étaient à Paris pour l’association Les bonnes fées. Et donc, Camille Cerf, Malika Ménard me disent : ‘on se voit ce soir chez Vaimalama ?’", se remémorait-elle. Le 3 décembre dernier, Vaimalama Chaves a soufflé ses 25 bougies. Encore une fois, l'ex-compagne de Benjamin Pavard n'était pas invitée.

La réponse cash de Vaimalama Chaves

Mardi 17 décembre, Vaimalama Chaves était interrogée au sujet de sa relation avec Rachel Legrain-Trapani dans "Touche Pas à Mon Poste". Celle qui a récemment couronné Miss France 2020 l'a joué cash. "C'est vrai cette histoire ?", lui a demandé Cyril Hanouna. Ce à quoi Vaimalama Chaves a répondu : "bah oui, c'est vrai !". L'ancienne reine de beauté a ensuite expliqué pourquoi elle n'avait pas invité Rachel Legrain-Trapani à sa soirée d'anniversaire. "Je ne l'ai pas invitée mais en même temps on ne se connait pas plus que ça", a-t-elle lancé. Et de défier Baba, le sourire aux lèvres : "T'invites des gens que tu connais pas chez toi ?". Une réponse pleine de franchise... qui pourrait remettre le feu aux poudres ?

Par Laura C-M