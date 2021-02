Vaimalama Chaves : en quoi son rôle de Miss France n'a pas toujours été facile (Exclu vidéo)

Vaimalama Chaves est l'invitée d'Evelyne Thomas dans son émission diffusée du lundi au jeudi sur Non Stop People. Dans un premier extrait, la jeune femme de 26 ans se confie sur son rapport au poids, elle qui a pesé jusqu'à 84 kilos. Une période qui n'a pas été facile, elle qui a été la cible de moqueries "assez dures" avant ses 18 ans, alors qu'elle était au collège. "La transition au lycée n'était pas très facile", dit-elle avant d'en dire plus sur la raison de sa prise de poids. "J'avais eu un accident de vélo avec une rupture du ligament croisé et une hospitalisation où je n'ai pas pu bouger. Là, on voit le corps qui change et ça ne nous plaît et je fais les choses qu'il faut pour tendre vers ce qu'il me plaît davantage", explique-t-elle.

Au lycée, Vaimalama Chaves a décidé de maigrir. "J'ai commencé à perdre du poids parce que ça me plaisait de mettre des vêtements qui étaient à la mode, et de pouvoir mettre des vêtements sans me sentir mal à l'aise, juste d'accepter mon corps tel qu'il était", dit-elle.

"Ce n'est pas toujours facile"

Dans un second extrait, Vaimalama Chaves revient sur son sacre en tant que Miss France 2019. C'était en décembre 2018, jour de l'anniversaire de son frère. Après cette prestigieuse soirée, la jeune femme retourne à Tahiti, où elle prend un véritable bain de foule. "J'ai conscience que la personne qui est acclamée, c'est Miss France. En tant que représentante de Tahiti, qui revient en tant que représente de France, c'était une grande fierté pour tout le pays et je partage cette joie avec eux", explique-t-elle à Evelyne Thomas.

A-t-elle ressenti une certaine pression à représenter la France ? "Il faut incarner les valeurs et être digne et élégante dans chaque moment qu'on passe en portant l'écharpe. Ce n'est pas toujours facile c'est vrai, parce que voilà, parfois on n'est plus considéré en tant que personne, mais comme Miss France. D'ailleurs, on n'a plus de nom, on s'appelle Miss France, ce qui n'est pas facile à vivre tous les jours, sachant qu'on existe, en tant qu'individu", répond-t-elle.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "Evelyne Thomas" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV