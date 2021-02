Vaimalama Chaves opérée des yeux, elle donne de ses nouvelles sur Instagram

Rude semaine pour Vaimalama Chaves. L’ancienne Miss France, élue en 2019, a subi une opération des yeux. Une lourde intervention qui a pour but de corriger sa myopie. Un peu plus d’une journée après l’opération, Vaimalama Chaves a donné de ses nouvelles via son compte Instagram. Dans sa story, celle qui partage la vie de Nicolas Fleury se filme dans le noir. Et pour cause, l’opération n’a pas été sans conséquence pour Vaimalama Chaves. "On est à J+1 de l'opération et je vous parle dans le noir parce que j'arrive pas à ouvrir les yeux face à la lumière, je suis devenue photophobique", a-t-elle révélé à ses nombreux abonnés. Et pour ceux qui ne sauraient pas ce que le mot photophobique signifie, l’ancienne reine de beauté a expliqué : "Est dit de quelqu'un qui a peur de la lumière, mais en vrai, j'en ai pas peur hein ? Ça me fait mal aux yeux juste".

"J’avais vraiment peur"

"Prendre la décision de se faire opérer des yeux, c'est pas anodin", poursuit Vaimalama Chaves qui admet : "C'était pas un choix facile à faire, surtout que j'avais vraiment peur. J'ai repoussé une des opérations parce que j'arrivais pas à me dire qu'il fallait que je fasse. Quoi qu'il en soit, j'ai sauté le pas, et ça se passe assez vite, en vrai". Vaimalama Chaves a aussi détaillé le déroulé de l’opération : "Prise en charge à la clinique : on te sape comme jaja. Installation et check des yeux pour s'assurer d'être dans de bonnes conditions pour l'opération. Gouttes anesthésiantes pour les yeux. Anesthésie locale : on voit tout ! Tu t'installes sur la table, un écarte paupières s'assure de te faire tout voir. Le chirurgien arrive, il opère vingt minutes par oeil à peu près, et c'est bon".

Par Matilde A.