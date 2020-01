Vaimalama Chaves prête à se lancer en politique ? Elle en dit plus

En décembre dernier, après un an de règne durant lequel elle avait majoritairement conquis les Français, Vaimalama Chaves couronnait celle qui a pris sa relève en tant que Miss France 2020. Il s’agissait de Clémence Botino, Miss Guadeloupe. Avant la fin de son mandat de reine de beauté, la Tahitienne avait sérieusement songé à son avenir, loin du concours de beauté. Si elle avait déjà révélé ses talents d’interprète au grand jour après son élection, Vaimalama Chaves a choisi de se lancer officiellement dans une carrière de chanteuse. Le 1er novembre dernier, elle révélait ainsi une reprise de "Jardin d’hiver", d’Henri Salvador. Son premier album sera dans les bacs le 3 avril prochain.

"Pas pour tout de suite"

Ce samedi 18 janvier, la jeune femme de 25 ans était l’invitée d’Eric Naulleau dans "De Quoi J’me Mêle". Sur le plateau, elle en a profité pour évoquer ses projets d’avenir. C’est alors que le présentateur de l’émission lui a demandé si les rumeurs selon lesquelles elle se lancerait en politique étaient fondées. L’occasion pour Vaimalama Chaves de mettre les choses au clair. "J’aime la politique, je trouve que c’est super intéressant mais pas pour tout de suite", a-t-elle d’abord précisé. Souhaitant "vivre [sa] vie de jeune" ou encore d’"apprendre un maximum", Vaimalama Chaves se laisse donc du temps. Mais qu’on ne l’imagine pas participer à l’élection présidentielle de sitôt, puisqu’elle souhaiterait surtout enseigner la politique. Elle a alors confié qu’elle souhaiterait devenir professeure, "et peut-être, plus tard, envisager une carrière politique". Une carrière qu’elle verrait en Polynésie et non en métropole.

Par Laura C-M