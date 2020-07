Vaimalama Chaves : sa photo topless qui enflamme la Toile

Retour aux sources pour Vaimalama Chaves. Son île natale lui manquait énormément. En effet, l'ancienne Miss France folle amoureuse avait passé son confinement à la montagne en Haute-Savoie. Venue passer un week-end, les annonces du gouvernement l'avaient contrainte à rester sur place. Elle avait ensuite fait un passage à Paris, avant de retourner à Tahiti pour retrouver les siens, début juillet.

Sur Instagram, elle a fêté ce retour en postant plusieurs photos de son île, qui lui avait énormément manqué. Elle a posté un premier cliché d'un paysage on ne peut plus vert, qu'elle a légendé : "Enfin à la maison ! Mes petits projets commencent d'ici. Il a fallu attendre cinq jours pour qu'enfin le soleil dévoile la beauté de la montagne et c'est un peu émue que je partage avec vous l'endroit où j'ai grandi, où j'ai appris à planter du taro où je grimpais aux arbres tout au long de la journée".

Les fans conquis

Elle a ensuite posté une photo d'elle topless. Vêtue d'un simple paréo, Vaimalama Chaves qui pourrait être au casting de la prochaine saison de DALS, prend la pause dans la nature. Elle a accompagné son cliché de la légende suivante : "Vive la Polynésie. Tu me manques tellement mon petit pays. Je vous remercie", dans sa langue natale. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les fans adorent. Ils ont été nombreux à commenter sa photo. "Sublime Vaï", "heureux de voir de retour à Tahiti", "Trop belle notre vahiné", "Il ne manque plus que ton ukulélé et on a le pack complet de la tahitienne", "La vahiné dans toute sa splendeur, "belle au naturel" ou encore" Aucun mot pour décrire comment tu incarnes parfaitement la vahiné de Tahiti" a-t-on pu lire.

Par J.F.