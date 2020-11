Vaimalama Chaves : son compagnon Nicolas hospitalisé !

Vaimalama Chaves a trouvé l’amour dans les bras d’un certain Nicolas Fleury. Il y a quelques mois, l’ex-Miss France a décidé de révéler cet amour au grand jour ! Et pour cause, entre Vaimalama Chaves et Nicolas Fleury, c’est du sérieux ! Les deux tourtereaux se sont rencontrés lors d’un gala organisé par l’école Arts et Métiers de Cluny. "J'avais été conviée en tant que Miss France et lui avait été désigné pour être mon chaperon, pour veiller à ce que tout se passe bien. Du coup, on avait échangé nos 06. On a bien accroché, mais pas plus que ça au début. C'est venu après…", avait raconté l’ancienne reine de beauté dans une interview accordée à "Gala" en septembre dernier. Nicolas Fleury est originaire de Besançon et en troisième année à l’école Arts et Métiers. Grand sportif, le jeune homme a été sélectionné en 2014 pour représenter la France aux championnats d’Europe de VTT. Un an plus tard, il a décroché la médaille d’or (catégorie junior) pendant les championnats du Monde en Andorre.

"Je me sens beaucoup mieux"

Si Nicolas Fleury est un vrai passionné de vélo, le jeune homme a connu une mésaventure qu’il n’est pas prêt d’oublier. Vendredi 30 octobre 2020, le compagnon de Vaimalama Chaves a fait une grosse chute à vélo. Hospitalisé, le jeune homme a dû subir une opération, comme il l’a révélé sur Instagram ce lundi 2 novembre. "Après la chute de vendredi, les examens ont révélé une fracture de la vertèbre T12. Je me suis fait opérer dimanche en fin de matinée et depuis je me sens beaucoup mieux, la douleur est moins violente, mes jambes fonctionnent à merveille et je suis prêt à en découdre avec mon kiné pour revenir plus fort que jamais", détaille-t-il sur son compte Instagram.

