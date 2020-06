Vaimalama Chaves : tendre baiser avec son amoureux sur Instagram

Toujours discrète sur sa vie privée, Vaimalama Chaves ne laisse plus de place au doute sur sa vie amoureuse. Fin mai, l'ancienne Miss France semblait confirmer les rumeurs avec un cliché évocateur sur Instagram. Son ombre tenait la main d'un mystérieux compagnon à vélo. "Différentes passions et l’ambition d’être champions", écrivait-elle en légende tout en confirmant son idylle en commentaire. "Ahah, il me semble que oui", avait-elle répondu à la question d'une internaute : "l'ombre reflète la réalité ?". Félicitée par ses abonnées, Vaimalama Chaves a décidé de se dévoiler davantage avec son compagnon à travers un cliché partagé ce mercredi 24 juin sur Instagram.

Vaimalama Chaves échange un baiser masqué

A contre-jour, le couple s'affiche en train de s'embrasser tout en étant protégé par un masque. "Retour à Paris, (re)découverte de notre histoire, notre patrimoine culturel et quelques photos pour immortaliser chaque journée. Masqués pour tester l’efficacité, deux éléments de la photo ont été changés : la dame qui était entre nous a été enlevée et ... ? Devinez devinez !", s'amuse en légende Vaimalama Chaves qui a fait son retour à Paris après avoir profité de la nature durant le confinement. Si elle continue de susciter l’intérêt de ses abonnés avec les hashtags #Love et #MaskLover, Vaimalama Chaves préserve de nouveau l'identité de son amoureux.

Par Marie Merlet