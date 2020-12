Valérie Bègue : ses tendres confidences sur son ex Camille Lacourt

Samedi 19 décembre aura lieu le concours Miss France. Et en plus d'être touché par la crise sanitaire du coronavirus, cette édition aura une saveur toute particulière. En effet, elle célébrera les 100 ans de l'élection. À cette occasion, C8 a diffusé ce vendredi 11 décembre un prime spécial "la vraie vie de nos Miss".

Ce dernier avait pour but de rencontrer plusieurs anciennes Miss France dans leur quotidien afin de découvrir leur vie d'après et leurs différents projets.

Alicia Aylies faisait également partie du documentaire et la jeune femme en a profité pour mettre les choses au clair au sujet des rumeurs sur sa relation avec Kylian Mbappé. "Ce n'est pas mon présent actuel et ce ne sera pas mon futur. Je suis obligée de rire. Je crois que cette question, concernant cette fameuse personne, je l'ai eu un milliard de fois (…) Je pense que si on était en couple, on se serait déjà affichés au bout de deux ans".

"on a la chance d'avoir une très belle relation"

Valérie Bègue a également profité du programme pour faire quelques révélations. Mère d'une petite Jazz, elle s'est confiée sur sa vie de famille, notamment depuis sa séparation avec Camille Lacourt. "Son père et moi nous sommes tous les deux connus médiatiquement. Son père parce qu'il a été un très grand champion de natation et moi on m'a connue grâce à mon titre de Miss France. Je ne vois pas pourquoi on lui imposerait la médiatisation. Ce serait injuste. Je ne veux pas l'exposer, il faut que ce soit son choix quand elle sera suffisamment grande"

Et malgré la rupture, Valérie Bègue garde une très bonne relation avec le père de sa fille : "On est divorcé depuis quelque temps avec son papa, on a la chance d'avoir une très belle relation, une belle famille. Le plus beau rôle dans ma vie c'est celui d'être mère. J'ai la chance d'avoir une petite fille en or, extraordinaire."

Par J.F.