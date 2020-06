Valérie Bègue : Ses touchantes confidences sur sa relation avec Nagui

Si les téléspectateurs ont pu découvrir l’émission Pop Show en 2015, le programme lancé par Nagui avait été arrêté après seulement deux émissions. Mais ce samedi 27 juin, France 2 s’apprête à relancer l’émission avec à la présentation Nagui, mais aussi Valérie Bègue. Auprès de Télé Loisirs, l’ancienne Miss France s’est confiée sur les nouveautés de Pop Show : "Plein de jeux, comme le Medley très laid, où l'on mélange la musique d’une chanson avec les paroles d’une autre. Et on se rend compte que ce n’est pas si moche ! On s’est aussi amusés à faire des retouches sur des pochettes d'albums et les invités doivent retrouver les modifications. C'est plutôt drôle". Et alors qu’elle fait son retour à la télévision avec nagui, Valérie Bègue en a dit plus sur leur relation.

"C’est un gentil patron"

Ainsi, Valérie Bègue a eu de tendres mots pour l’animateur de France 2 : "Ça s’était tellement bien passé sur le tournage de Seul contre tous [en 2018, ndlr] qu’on s’est dit que ce serait chouette de pouvoir retravailler ensemble. Je suis contente, il me soutient et m’encourage ! C’est un gentil patron ! Il me booste et me met dans des projets géniaux. Nagui, au-delà d’être un ami, est le professionnel de la télé le plus apprécié en France. C’est une chance incroyable d'être avec lui. Il est le taulier et le papa de la maison !". Des propos qui rejoignent ceux de Nagui. Ce dernier s’est également confié sur son amitié avec la jeune femme lors d’un entretien avec Télé Câble Sat : "J'ai appris à la connaître humainement. Elle fait partie de notre famille. Nous partageons des moments de vacances, nos enfants se connaissent".

Par Alexia Felix