Valérie Bègue : une rare photo de sa fille Jazz, son "portrait craché", dévoilée sur Instagram

A 35 ans, Valérie Bègue est l'heureuse maman d'une petite fille prénommée Jazz. Née le 20 octobre 2012, la fillette qui fête aujourd'hui ses 8 ans est le fruit de l'amour entre l'ancienne Miss France et le champion de natation Camille Lacourt. Après trois ans de mariage, les deux jeunes gens ont finalement décidé de prendre des chemins différents en 2016.



Pour le bien de leur adorable petite fille, l'ancienne reine de beauté et le nageur ont heureusement réussi à rester en excellents termes... et forment une adorable famille recomposée. Si Camille Lacourt a refait sa vie avec la comédienne Alice Detollenaere, qui est aussi une ancienne Miss, Valérie Bégue vient également de retrouver l'amour dans les bras de Georges Yates.

Jazz est le portrait craché de sa maman

Plutôt discrète sur l"identité de sa fille depuis des années, Valérie Bègue se plaît désormais, à la manière de Carla Bruni avec sa fille de 9 ans, Giulia, à dévoiler subtilement son visage. C'est d'ailleurs ce qu'elle vient de faire pour célébrer l'anniversaire de sa fille qui fête son huitième anniversaire aujourd'hui.



Celle qui avait été élue Miss France en 2008 a en effet publié un cliché sur lequel mère et fille pose côte à côte et où leurs visages sont exposés en gros plan. Même yeux verts envoûtants, même chevelure, même nez, même sourire... les internautes ont été surpris de voir à quel point la fillette est le sosie de son illustre maman : "Copié-collé !", "Telle mère, telle fille !", "Ton mini-me", "C'est ta copie conforme", "On dirait votre sosie", "Waouuuh le sosie", peut-on lire en commentaires de la publication.



Par E.S.