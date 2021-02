Valérie Bénaïm dévoile son nouveau projet, la Toile conquise !

Depuis plusieurs semaines maintenant, le mystère plane autour de Valérie Bénaïm. D'habitude très présente sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste, la chroniqueuse a manqué beaucoup d'émissions ces derniers temps. Une absence qui a vivement inquiété les téléspectateurs. Les chroniqueurs avaient donné des nouvelles de Valérie Bénaïm sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste pour rassurer les internautes en décembre dernier : "Elle ne peut plus bouger. Pat (son mari, ndlr) a dû la porter pour la mettre dans le lit. Elle est très très mal, elle est bloquée du dos, elle souffre le martyre ! En plus, elle voulait un peu se reposer parce qu'elle a été très marquée par tout ce qui s'est passé".

un nouveau challenge !

Depuis janvier, Valérie Bénaïm manquait toujours à l'appel. Et les raisons de son absence viennent d'être dévoilées ! En effet, la chroniqueuse de Touche Pas à Mon Poste vient d'annoncer son nouveau projet qui évidemment lui prend beaucoup de temps.

Sur son compte Instagram, l'acolyte de Cyril Hanouna a posté une photo de sa nouvelle chaîne "APIBI.TV". Une chaîne basée sur le bien-être et la santé mentale, dans la continuité de sa chaîne YouTube. "Vous y trouverez ce que je ne peux pas faire toute seule c'est-à-dire une sélection exclusive de documentaires du monde entier, d'interviews, de portraits, de concerts, et même du karaoké oui oui ! Tout ce qui m'inspire au quotidien sera présent sur la chaîne : parcourir le monde, écouter de la musique, faire de la cuisine, rencontrer des gens dingues et inspirants etc". Un nouveau projet vivement salué par les internautes : "Bravo !", "Une nouvelle aventure avec vous" ou encore "ça a l'air canon, félicitations".

Par J.F.