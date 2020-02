Valérie Benaïm draguée par une star internationale, elle raconte

Depuis le début de sa carrière, Valérie Benaïm a été approchée par plusieurs stars. En 2017 dans TPMP, la chroniqueuse de Cyril Hanouna avait révélé qu'Alain Delon lui avait fait des avances : "J’étais toute jeune animatrice sur TF1 avec Guillaume Durand et l’invité d’honneur c’était Alain Delon. Il a été très charmant". Valérie Benaïm avait ensuite avoué qu'Alain Delon lui avait laissé de nombreux messages vocaux : "Et quand Alain Delon vous laisse un message il ne dit pas ‘Bonjour C’est Alain Delon, etc.’ il dit : ‘Bonjour. C’est moi.’ Et on comprend que c’est Alain Delon parce que c’est une star. Il n’a pas besoin de se présenter". Toutefois, Valérie Benaïm avait assuré n'avoir jamais eu de relation avec le célèbre acteur français. Et en plus d'Alain Delon, Valérie Benaïm a été approchée par une autre star cette fois internationale.

Valérie Benaïm draguée par George Clooney

Ce jeudi 6 février, Cyril Hanouna dévoilait le classement des dix hommes célèbres considérés comme les plus beaux de la planète. Et alors que le visage de George Clooney est apparu à la cinquième place, Cyril Hanouna a rappelé une anecdote : "George Clooney qui a dragué Valérie Bénaïm !". Rapidement, la chroniqueuse s'est expliquée : "C'était au festival américain de Deauville et j'ai eu le plaisir de l'interviewer pour un film... Et ça a bien matché ! À la fin de l'interview, il m'a proposé d'aller dîner avec lui". Malheureusement pour George Clooney, Valérie Benaïm a tout simplement refusé son invitation : "C'était une question de timing, j'étais amoureuse ! J'allais me marier un mois après". Une justification qui a fait réagir Cyril Hanouna : "Tu allais te marier avec celui avec qui tu as divorcé".

Par Alexia Felix