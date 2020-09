Valérie Bénaïm insultée sur les réseaux sociaux : un homme placé en garde à vue

L'affaire prend une tournure inattendue. Tout commence le 17 septembre dernier lorsque le rappeur Freeze Corleone se retrouve dans la tourmente après la diffusion d'un clip qui fait l'apologie du nazisme et de l'antisémitisme. L'histoire a été commentée sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste et Valérie Bénaïm avait fait part de son point de vue : "Je vais essayer d'être très calme et de poser mon propos parce que moi les textes de ce garçon me touchent au cœur parce que je suis juive, de religion juive mais je pense qu'il parle de l'humanité parce que quand on touche à un noir, un juif, un musulman, on touche à l'humanité". Avant d'ajouter non sans émotion : "Donc voilà, je pense que ce type-là est abject et je lui dis dans les yeux : 'tu n'es qu'une merde'. Pardon parce que je suis un peu émue".

des commentaires très violents

Ce lundi 21 septembre, Valérie Bénaïm est revenue sur la polémique dans Touche Pas à Mon Poste, expliquant avoir été victime d'insulte sur les réseaux sociaux durant tout le week-end. "Je suis très honnêtement tombée de l’armoire, j’étais avec Géraldine une des seules sur le plateau à être contre la censure de cet artiste […] cela n’a pas du tout été entendu, on a entendu l’insulte, ma religion, au passage j’ai eu beaucoup de messages qui disaient qu’Hitler n’avait pas fini son travail à mon égard…". Des propos virulents que Canal + ne souhaite pas laisser passer. En effet, selon les informations de Closer, la chaîne aurait rapporté les informations à la police. Un homme aurait été placé en garde à vue au commissariat de Boulogne-Billancourt. Rien n'indique pour l'instant s'il est l'auteur des commentaires.

Par J.F.