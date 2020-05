Valérie Benaïm poste un message rassurant après ses malaises

Cyril Hanouna et son équipe ont vécu une petite frayeur sur le plateau de "C que du kif". En plein magnéto, Valérie Benaïm a été victime de deux malaises. L'animateur s'est donc voulu tout de suite rassurant auprès des téléspectateurs. Quelques minutes après il expliquait : "Les chéris, pendant ce magnéto, on a eu un petit souci avec Valérie... qui va bien. Elle s'est fait anesthésier la dent cet après-midi et elle a une petite chute de tension, mais ce n'est rien de grave. (...) Allonge-toi (...). S'il faut te faire du bouche-à-bouche, je le ferai…" Mais les internautes se sont inquiétés pour la santé de la chroniqueuse, surtout lorsqu'ils ont remarqué son absence ce mardi 19 mai autour de la table. Une nouvelle fois, Cyril Hanouna a essayé de dédramatiser la situation : "Valérie Benaïm a encore été chez le dentiste ce matin. Elle s'est fait enlever les trois dernières dents qui lui restaient et malheureusement, Benaïm a une joue comme ça, elle a une boulette à la place de la joue."

"Je suis de retour"

De nombreux internautes ont adressé des messages de soutien à Valérie Benaim, virée de TF1 à l'époque à cause de son poids. Face à l'inquiétude de sa communauté, elle leur a adressé un long mot sur son compte Instagram. "Back in the game. Merci à tous pour vos adorables messages après ma 2 eme séance pas très rigolote chez le dentiste hier, vous êtes décidément adorables ! Bon il me reste encore une séance dans 15 jours mais on avance on avance".

Elle annonce ensuite qu'elle fera son grand retour ce mercredi 20 mai pour le plus grand plaisir des téléspectateurs : "Je suis de retour dans votre poste de télévision ce soir avec les copains et ça, ça me met en joie".

Par J.F.