Valérie Benaïm pousse un coup de gueule contre Philippe Etchebest

Ce dimanche 14 juin, les Français ont eu droit à une nouvelle prise de parole de la part d’Emmanuel Macron. Et alors que le président a annoncé la réouverture de tous les restaurants sur le territoire, la nouvelle a provoqué une véritable inquiétude pour Philippe Etchebest. Invité à s’exprimer sur France 2, le chef cuisinier n’a pas hésité à mettre en garde Emmanuel Macron : "Il doit faire quelque chose maintenant. C'est lui le patron. C'est lui le boss. Alors si notre proposition n'est pas bonne, alors il faut en trouver une autre rapidement pour sauver le secteur et tous ceux qui dépendent de notre activité économique. Alors j’ai envie de dire, monsieur le Président, l'hôtellerie restauration et plus largement le tourisme est en grand danger. Alors ne regardez pas ailleurs. J’ai entendu “force vive”, j’ai entendu “travail”, nous sommes ces forces vives. Nous participons largement au système économique et social de la France à travers nos impôts, nos taxes, l’URSSAF, justement pour que ce système fonctionne. Si nous n'existons plus demain, ce sera beaucoup plus compliqué, je vous l’assure".

Le soutien de Cyril Hanouna

Mais cette prise de parole n’a pas été du goût de Valérie Benaïm. Présente dans C que du kif ce lundi 15 juin, la chroniqueuse de Cyril Hanouna s’est montrée très agacée par Philippe Etchebest : "Il n’est jamais content. Je comprends que le secteur de l’hôtellerie et la restauration va extrêmement mal et effectivement on s’attend à ce qu’il y ait des fermetures en septembre, malheureusement. Mais on ne peut pas demander au gouvernement et au chef de l’Etat de résoudre des problèmes sanitaires. Il râle parce qu’on est encore obligé de mettre moitié moins de monde dans les restaurants, mais ce n’est pas la faute du gouvernement. Il pousse en disant ”on ouvre” mais après, on ne peut pas aller au-delà des problèmes sanitaires !". Un coup de gueule soutenu par Cyril Hanouna.

Par Alexia Felix