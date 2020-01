Valérie Benaïm virée de TF1 à cause de son poids ? Elle raconte

Les chroniqueurs de TPMP se sont livrés ce jeudi 16 janvier sur leurs expériences personnelles au travail. Et alors que Jean-Michel Maire estimait qu'il était injuste de se plaindre du monde de la télévision, Valérie Benaïm a tenu à mettre les choses au clair : "Je dis que la télé est cruelle, j'ai pas dit 'Oulala je pleure'. La télé est cruelle, c'est un état de fait". Valérie Benaïm est ensuite revenue sur son éviction de TF1 qui serait liée à sa grossesse en 2001 alors qu'elle co-animait Célébrités avec Benjamin Castaldi : "J'étais la première femme enceinte à la télévision. J'avais dit 'Ce n'est pas une maladie, donc je le montre.' Et en l'occurrence, j'avais pris du poids, puisque j'étais une femme enceinte. J'ai travaillé jusqu'au bout, jusqu'au huitième mois. Jusqu'au moment où j'ai accouché".

"Ils ont été d'une cruauté absolue"

Malheureusement pour Valérie Benaïm, son retour au travail n'a pas été une partie de plaisir : "Je suis revenue deux mois après, pour travailler. (...) Mais lorsque j'ai été en état de revenir, parce que j'ai voulu revenir très vite, j'ai fait un déjeuner avec un patron dont je tairai le nom. Lequel patron, en fait, faisait le déjeuner, non pas pour savoir si j'étais heureuse, si tout allait bien, mais pour vérifier que j'avais bien retrouvé ma silhouette et pour être sûr que je n'étais pas seulement une mère complètement dingue de son nourrisson, mais une animatrice capable de reprendre le boulot". Rapidement, Benjamin Castaldi a tenu à réagir : "On a travaillé ensemble avec Valérie sur Célébrités. À cette époque-là, elle était enceinte et effectivement, elle avait pris un peu de poids. Je me souviens très bien de ce qu'a fait TF1 et de ce qu'ils m'ont dit, à l'époque, et je ne citerai pas la personne. Ils ont été d'une cruauté absolue contre Valérie : (ils ont dit, ndlr) qu'elle avait trop grossi, qu'elle était horrible à l'antenne et qu'il fallait la sortir".

Par Alexia Felix