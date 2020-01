Valérie Damidot : ses poignantes confidences sur son passé de femme battue

Voilà des années maintenant que Valérie Damidot est un personnage incontournable du petit écran français. Chaleureuse et solaire, la célèbre décoratrice est une véritable bouffée d’air frais. Une bienveillance et une joie de vivre qu’elle a souhaité mettre en avant dans sa nouvelle chaine YouTube consacrée à sa première passion : la décoration. "J'ai envie d'une chaîne 'feel good' et bienveillante. Je vais mettre en ligne des tutos pour apprendre à bricoler, mais aussi des rencontres de professionnels' a-t-elle confié à Closer. Mais si elle arbore aujourd’hui un sourire contagieux, Valérie Damidot revient de loin.

"Je m’en suis sortie et ça m’a endurcie"

Particulièrement engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes, Valérie Damidot n’a jamais fait aucun secret autour de son passé douloureux. Dans son autobiographie 'Le coeur sur la main', elle revenait d’ailleurs sur cette période sombre de sa vie. Alors qu’elle n’avait que 21 ans, l’animatrice est tombée sous le joug d’un pervers narcissique qui lui a fait subir de nombreuses violences. Des années plus tard, c’est avec beaucoup de recul qu’elle s’est confiée à nos confrères de Closer sur ce sujet douloureux : "Je me suis reconstruite avec mes petites armes. Je m'en suis sortie et ça m'a endurcie, mais je le garderai à jamais en moi." Mais les plaies sont parfois vives, surtout lorsque le schéma semble se répéter. Résultat : Valérie Damidot ne laisse plus rien passer. "Je suis toujours sur le qui-vive. Je ne supporte plus qu'un mec parle mal à sa femme devant moi. Ça peut me faire péter un plomb. Et je ne peux pas rester muette quand je vois un mec humilier sa femme sous couvert d'humour. Je suis devenue extrêmement vigilante."

Par Sarah M