Valérie Damidot : victime de violences conjugales, elle se confie

Il y a quelques mois, Valérie Damidot sortait son autobiographie "Le coeur sur la main". Dans cette dernière elle raconte sa première relation amoureuse qui a été pour le moins toxique. Elle est revenue sur ses mois passés aux côtés d'un pervers narcissique dans un entretien accordé à Closer en janvier dernier : "Coup de foudre. Le Connard était beau, sympa, drôle et brillant. […] Peu à peu, la situation s’est dégradée. Il devenait difficile à vivre… Il piquait des colères… Je me suis retrouvée aux urgences…"

"Je me suis reconstruite avec mes petites armes. Je m'en suis sortie et ça m'a endurcie, mais je le garderai à jamais en moi. Je suis toujours sur le qui-vive. Je ne supporte plus qu'un mec parle mal à sa femme devant moi. Ça peut me faire péter un plomb. Et je ne peux pas rester muette quand je vois un mec humilier sa femme sous couvert d'humour. Je suis devenue extrêmement vigilante."

Elle est désormais plus "vigilante"

Et cette relation, Valérie Damidot qui a récemment fait un passage remarqué dans Qui veut gagner des millions, a beaucoup de mal à s'en défaire. Invitée sur le plateau de Jarry Show, l'émission de l'humoriste diffusée sur Youtube. Dans une session de questions/réponses, l'animatrice est revenue sur cette relation.

"Il faut savoir que les pervers narcissiques, ils n'ont pas envie de soumettre quelqu'un qui est déjà soumis, estime l'animatrice. Ça n'a aucun intérêt, ce n'est pas excitant [...] Les gens qui se font massacrer, souvent, ce sont des gens avec une vraie vitalité, une joie de vivre". Elle a ensuite confié avec quelques regrets qu'elle n'avait pas réussi à partir "dès les premiers coups", mais est désormais plus "vigilante".

Par J.F.