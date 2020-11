Valérie Trierweiler se moque des rumeurs d'infidélité de François Hollande

C'est une véritable bombe qu'a dévoilé le magazine Voici il y a quelques jours. En effet, selon eux, François Hollande serait de nouveau infidèle. L'ancien président de la République aurait une double relation depuis quelques mois maintenant avec une jeune danseuse de l'Opéra de Paris, âgée de 33 ans. L'homme politique n'a évidemment pas répondu à ces rumeurs mais Julie Gayet oui. En effet, la jeune femme a posté un selfie sur son compte Twitter d'elle accompagnée de François Hollande qu'elle a simplement légendé d'un coeur.

Mais il y a une personne que ces rumeurs d'infidélité ont fait réagir. Il s'agit de Valérie Trierweiler. Et pour cause, l'ancienne compagne de François Hollande a elle-même dû faire face aux infidélités de l'ancien président de la Réplique. En 2014, les Français avaient découvert en Une du magazine Closer qu'il vivait une double vie avec la comédienne Julie Gayet.

Merci pour ce moment 2

Valérie Trierweiler ne s'était pas laissée faire et avait sorti quelques mois plus tard son livre "Merci pour ce moment" dans lequel elle balançait lourdement sur le président de la Réplique.

Six ans après l'affaire, il semblerait que la pilule ne soit toujours pas passée. En effet, en octobre dernier, celle qui est désormais chroniqueuse dans l'émission "Les Grosses Têtes" avait ironisé sur le sujet. Une auditrice prénommée Julie allait prendre l'antenne et Valérie Trierweiler avait déclaré "si c'est Julie, je sors" sous les rires des chroniqueurs.

Ce mardi 17 novembre, elle a réitéré. Laurent Ruquier a invité un jeu qui consiste à donner une information à un auditeur et ce dernier doit trouver si c'et une fake news ou pas. Il déclare à l'auditeur que Julie Gayet s'était lancée dans l'écriture de son nouveau livre "Merci pour ce moment 2", faisant référence aux infidélités de François Hollande, ce qui a fait rire Valérie Trierweiler qui a simplement déclaré : "Et bien, elle devait être pour moi cette fake news".

Par J.F.