Validé : l'attitude de Booba dénoncée par les internautes

Le 20 mars 2020, Franck Gastambide dévoilait sa nouvelle série pour Canal+, Validé. Face au succès de la première saison, Franck Gastambide a annoncé qu'une deuxième saison était en route. Tous les fans de Booba ont alors espéré que ce dernier allait, enfin, faire partie du casting. Suite aux nombreuses spéculations, Booba a répondu à sa manière dans un post Instagram. Il a publié une photo de la série, avec pour légende : "Sans manquer de respect à tous ceux qui ont participé à cette série, on risque pas de m'y voir. C'est encore une fois de la récup de bobo en manque de sensations fortes ! (…)". Face à cette critique, Franck Gastambide, invité sur le plateau de Clique ce 11 mai, a répondu à cette attaque. "On fait une série qui parle de ça, des pics, des clashs, des embrouilles, des jalousies et des guerres d'égos. Et puis on a Booba qui depuis Miami nous envoie des pics sur la série et qui quelques heures après annonce qu'il va sortir une playlist qui s'appelle Validé. (…) J'adore Booba, ça aurait été super qu'il soit dans la série".

une attitude injustifée

Malgré le côté bon joueur de Franck Gastambide qui a récemment fait la paix avec Frédéric Lopez, Booba ne s'est pas arrêté là. Il a ensuite publié des messages privés venant du réalisateur. Sur ces échanges, il lui demande un simple avis sur la série de manière très cordiale. Mais le rappeur ne l'entend pas de cette oreille. Il a dévoilé les messages en story sur son compte Instagram, ce qui n'a pas du tout plu aux internautes. Ces derniers ont dénoncé l'attitude puérile du Duc. "C'est quoi le problème de Booba avec Franck Gastambide ? Le mec est poli courtois avec lui, il lui fait même de la pub…mais lui il descend sa série + affiche des DMs (???)", ou encore "Booba, c'est dommage je trouve qu'avec son comportement puéril et ses clashs à répétition, il est en train de ternir tout ce qu'il a bâti depuis des années. Un homme de sa stature et avec la carrière qu'il a, il devrait s'abaisser à faire toutes ses choses".

Booba il saoule serieux, Franck Gastambide lui a fait quoi ? — Spécial K (@PRIVATEKYKY01) May 12, 2020

C'est la première fois de ma vie que je ne comprends la stratégie de com' de Booba.



À part le fait que Franck Gastambide soit un bon gars, poli et bienveillant, il a prouvé quoi avec ce screen ? pic.twitter.com/6xXvMs9V8g — Alex Ribeiro (@AlexRibeiro_FR) May 12, 2020

Par J.F.