Vanessa Demouy accusée d’avoir fait de la chirurgie esthétique, elle s’agace sur Instagram

Vanessa Demouy, qui joue actuellement dans la série "Ici Tout Commence" sur TF1, n’a pas sa langue dans la poche. L’actrice qui incarne Rose, l’un des personnages principaux de la série, répond régulièrement aux commentaires peu élogieux de certains de ses abonnés sur les réseaux sociaux. Et cette fois-ci, Vanessa Demouy a répondu à plusieurs de ses followers après avoir reçu des messages disant qu’elle avait eu recours à la chirurgie esthétique. En effet, certains curieux l’accusent d’avoir refait ses pommettes. Mais Vanessa Demouy l’assure : elle n’a rien touché ! "Je voulais faire une petite réponse collective car j’ai reçu pas mal de messages de mes Insta fans qui me demandent si je m’étais fait gonfler les pommettes par rapport aux dernières photos que j’ai postées. Alors je sais pas comment je dois le prendre à vrai dire", a commencé l’actrice dans sa story Instagram.

"J’ai toujours eu des pommettes saillantes"

L’ancienne compagne de Philippe Lellouche a ensuite assuré : "Non j’ai toujours eu des pommettes saillantes. J’ai les pommettes de ma mère en fait. Et j’ai pris du poids voilà ça arrive. À mon âge je me rapproche doucement de la cinquantaine on change, on stocke plus facilement et je dois vous dire que depuis le mois d’octobre j’ai pris 5 kilos". Vanessa Demouy s’est ensuite justifiée : "Alors c’est pas plus grave que ça mais c’est vrai que tous ces messages par rapport à mes joues ça m’a interpellé. C’est peut être-aussi le fait que quand je prends des photos en mode selfie ça déforme un peu. J’ai toujours dit que j’avais une tête de courgette avec mon téléphone. Je sais pas enfin ça arrive ! Vous prenez pas quelques kilos vous l’hiver ?". Avant de conclure : "Au vu de certains 'articles', je me dois de préciser que non je ne suis pas liftée (enfin pas encore, un jour peut être…). Si on voit moins mes rides sur certaines photos c'est juste une question de lumière… Alors soyez gentils, foutez-moi la paix avec mon physique trop comme ci, ou pas assez comme ça !!! J'ai 46 ans et je vous… aime !".

Par Matilde A.