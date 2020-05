Vanessa Demouy : cette activité découverte pendant le confinement

Depuis le 17 mars dernier, les Français doivent respecter une mesure de confinement. Pas facile de voir son quotidien bouleversé du jour au lendemain. Les familles avec enfants doivent apprendre à faire cours à la maison et ceux qui ne peuvent pas travailler à occuper leurs journées. Heureusement, de nombreux artistes se mobilisent sur les réseaux sociaux pour proposer du contenu. Et cette période a permis à de nombreuses personnes de se remettre au sport ou à la cuisine. L’actrice de "Demain nous appartient", Vanessa Demouy, s’est confiée sur son confinement au magazine Paris Match. Confinée dans le sud de la France avec ses enfants, elle reconnaît que "l’école à la maison c’est un grand moment !" Et révèle quelle activité elle a découverte dans ce contexte.



"Je n’osais pas me lancer de peur du regard de l’autre"

"Mon fils a 16 ans donc il est assez autonome. Pour ma plus petite, qui a 8 ans, je crois que ça lui a fait beaucoup de bien" raconte Vanessa Demouy qui a eu ses enfants avec l’acteur Philippe Lellouche. Puis elle ajoute, "Je me suis mise au yoga et à la méditation avec eux. Sharlie (sa fille ndlr) adore ça ! (…) on nettoie sa maison et sa tête. Retour aux basiques !" Un confinement qui a donc permis à l’actrice de découvrir le yoga, "Moi qui était souple comme un arbre centenaire, je n’osais pas me lancer de peur du regard de l’autre. Mais seule chez moi c’est beaucoup plus simple. Je le fais avec une application donc je ne me compare à personne, je suis totalement décomplexée". Et Vanessa Demouy révèle qu’elle a une autre activité qui la détend : "la cuisine !" La preuve en images sur son compte Instagram où elle partage quelques-unes de ses créations.

Par Non Stop People TV